Gegen Russland: Ukraine darf jetzt Super-Raketen produzieren

Präsident Wolodymyr Selenskyj meldet nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Fortschritte bei der geplanten Herstellung von Patriot-Abfangraketen in der Ukraine.

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Freitag äußerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Journalisten am Rande des UN-Gipfels in New York zu Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump. Nach Angaben Selenskyjs hat Trump der Ukraine die Zusage erteilt, Patriot-Abfangraketen künftig im eigenen Land produzieren zu dürfen. Dennoch bleibt vorerst unklar, ob Washington die formelle Produktionslizenz bereits ausgestellt hat oder ob es sich bei Trumps Aussage lediglich um eine grundsätzliche Zustimmung handelt.

Trumps bisherige Haltung zur Produktion

Anfang Juli hatte Donald Trump angekündigt, den Streitkräften der Ukraine "das Recht geben, Patriots herzustellen". In der Folge äußerte er sich zu diesem Vorhaben jedoch deutlich zurückhaltender.

Bedeutung für den Schutz der Infrastruktur

Das Patriot-System gilt als zentraler Bestandteil der Luftverteidigung zum Schutz ukrainischer Städte und strategischer Infrastruktur, insbesondere vor gegnerischen ballistischen Raketen.

Damit bleiben die Details bezüglich der rechtlichen Genehmigung und der Umsetzung der Produktion Gegenstand der weiteren Abstimmungen zwischen Kiew und Washington.