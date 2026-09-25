Europa zittert vor 40 Grad im Oktober

Ein Heat Dome sorgt für ungewöhnlich heiße Temperaturen im Herbst.

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Der Herbst steht vor der Tür, doch in Teilen Europas sind die Temperaturen noch einmal auf Hochsommer-Niveau gestiegen. Ein kräftiges Hochdruckgebiet sorgt Ende September für eine ungewöhnliche Hitzewelle. Auf der Iberischen Halbinsel sind bis zu 40 Grad möglich, auch Frankreich, Deutschland und Österreich erleben außergewöhnlich warme Tage.

Verantwortlich ist eine besondere Wetterlage: Zwischen einem Hochdruckgebiet über Europa und einem Tief über dem Nordatlantik wird warme Luft aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum weit nach Norden gelenkt. Dadurch liegen die Temperaturen in Teilen West-, Mittel- und Nordeuropas bis zu 10 bis 14 Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

Auch bei uns wird es heiß

Besonders heiß wird es in Spanien und Portugal. In Zentral- und Südspanien sowie in Portugal werden mehr als 35 Grad erwartet, örtlich können die Temperaturen auf rund 40 Grad steigen. Auch Südfrankreich erreicht bis zu 36 Grad.

Ab dem Wochenende verlagert sich die warme Luft weiter nach Nordosten. Auch in Österreich wird es noch einmal sommerlich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28, eventuell sogar 29 Grad.