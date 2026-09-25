Fristlose KÜndigung
Frau meldet sich krank - und tritt dann bei Fitness-Wettkampf an
Die Mitarbeiterin eines Immobilienunternehmens war im März krankgeschrieben. Zuvor hatte sie ihrem Arbeitgeber geschrieben: "Jede noch so kleine Anstrengung erschöpft mich." Rund zwei Wochen später trat sie bei einem Hyrox-Wettkampf an. Bei dem Wettbewerb müssen Teilnehmer acht Kilometer laufen und dazwischen anspruchsvolle Kraftübungen absolvieren.
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Kündigung gerechtfertigt
Als der Arbeitgeber sie darauf ansprach, soll die Frau erklärt haben: "Sport ist gesund." Für das Unternehmen war damit das Vertrauen in die Mitarbeiterin erschüttert. Das Gericht sah die fristlose Kündigung ebenfalls als gerechtfertigt an.
Bereits zuvor hatte es Probleme im Arbeitsverhältnis gegeben. Die Frau war häufiger krankgemeldet, tauschte Schichten und kam laut Gerichtsunterlagen wiederholt zu spät. Trotzdem verlängerte das Unternehmen ihren Vertrag zunächst um ein Jahr und reduzierte ihre Arbeitszeit.
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