oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Fristlose KÜndigung

Frau meldet sich krank - und tritt dann bei Fitness-Wettkampf an

Frau im Fitnessstudio hebt zwei Kurzhanteln, Blick von hinten auf Rücken und Arme.
© Getty Images/ImaZinS RF
Eine Krankmeldung wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers und schwerer Halsentzündung – und kurz darauf die Teilnahme an einem extrem anstrengenden Fitness-Wettkampf: In den Niederlanden hat dieser Fall für eine fristlose Kündigung gesorgt. Ein Gericht bestätigte nun die Entscheidung des Arbeitgebers.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Mitarbeiterin eines Immobilienunternehmens war im März krankgeschrieben. Zuvor hatte sie ihrem Arbeitgeber geschrieben: "Jede noch so kleine Anstrengung erschöpft mich." Rund zwei Wochen später trat sie bei einem Hyrox-Wettkampf an. Bei dem Wettbewerb müssen Teilnehmer acht Kilometer laufen und dazwischen anspruchsvolle Kraftübungen absolvieren.

Auch interessant

KHM zeigt 1.800 Jahre alte Smartwatch der Römer

Das sollen die besten Beauty-Produkte 2026 sein: diese habe ich nachgekauft

Binden-Wirrwarr beim ÖFB: Das steckt dahinter

Kündigung gerechtfertigt

Als der Arbeitgeber sie darauf ansprach, soll die Frau erklärt haben: "Sport ist gesund." Für das Unternehmen war damit das Vertrauen in die Mitarbeiterin erschüttert. Das Gericht sah die fristlose Kündigung ebenfalls als gerechtfertigt an.

Bereits zuvor hatte es Probleme im Arbeitsverhältnis gegeben. Die Frau war häufiger krankgemeldet, tauschte Schichten und kam laut Gerichtsunterlagen wiederholt zu spät. Trotzdem verlängerte das Unternehmen ihren Vertrag zunächst um ein Jahr und reduzierte ihre Arbeitszeit.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

HIER wird die Zeit zum ersten Mal nicht mehr umgestellt

Immer mehr Pensionisten verprassen das Erbe ihrer Kinder

Frau meldet sich krank - und tritt dann bei Fitness-Wettkampf an

Europa zittert vor 40 Grad im Oktober

Papst in Frankreich: Millionen Gläubige erwartet

Straße von Hormuz könnte in 7 Tagen wieder frei sein

Heftige Explosion in der Athener Altstadt

Der Hessische Friedenspreis und das Paradox des einseitigen Friedens

28 Jahre und 50.000 Kilometer: Wanderer hängt am Ärmelkanal fest

Gegen Russland: Ukraine darf jetzt Super-Raketen produzieren