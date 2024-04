× Joko & Klaas: Neue Quizshow noch in diesem Jahr!

Unterföhring bei München - Für die erspielten 24 Stunden Sendezeit hatten sich Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) auch eine Quizsendung ausgedacht. Nun möchte ProSieben eben jene Idee noch in diesem Jahr als eigene Show ins Programm aufnehmen.

"Die Show kommt." so der ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst (49) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

24 Stunden Sendezeit

Am Sonntag hatten die beiden Entertainer Joko und Klaas für 24 Stunden die Kontrolle über das Programm des Privatsenders ProSieben. Jenes Experiment gab es so vorher noch nie im deutschen Fernsehen. Wie es dazu kam? Die beiden hatten sich die Sendezeit in einer Show gegen ihren eigenen Sender einmalig erspielt.

"Ein sehr gutes Quiz"

Um 20.15 Uhr zeigten sie die Quizshow "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Stunden vorher riefen sie dazu auf, sich als Kandidatin oder Kandidat spontan ins Studio nach Berlin-Adlershof zu begeben.

Die potenziellen Ersatzkandidaten hofften darauf, dass eine große Anzahl von Quiz-Teilnehmern ausscheidet, damit sie selbst die Chance bekommen, am Ratepult zu stehen.

Letztendlich gewann eine Kandidatin namens Carola die 100.000 Euro. Sie beantwortete die letzte Frage richtig, in der es darum ging, mit welchen Wörtern der Queen-Song "We are the Champions" zu Ende geht. Die richtige Antwort: "... are the champions".

Durch das Wissen des richtigen Songtexts von Queen konnte sich Kandidatin Carola (M.) den Gewinn von 100.000 Euro sichern.

Beim Quiz selbst musste man sehr strategisch umgehen, denn das ganze funktionierte wie folgt: Drei Kandidaten beantworteten als Team die insgesamt 25 Fragen der Moderatoren. Eines der Teammitglieder musste binnen einer gewissen Zeit auf einen Buzzer drücken und eine Antwort geben. Die Entscheidung, wer genau, wurde dem Team selbst überlassen.

War die Antwort jedoch falsch flog nur der Beantworter der Frage raus und seine zwei Teammitglieder waren eine Runde weiter - und ein neuer Kandidat kam hinzu. Antwortete keiner innerhalb der vorgegebenen Zeit, waren alle raus.

Zugpferde bei ProSieben

Nach den 24 Stunden sagte Manager Pabst: "Unsere Strategie, lokal und gerne auch live zu sein, wurde damit sehr deutlich bestätigt." Jeden Tag könne man ein solches Programm aber nicht machen.

Grundsätzlich aber verteile ProSiebenSat.1 sukzessive die Investition für Programminhalte um, um weniger internationale Lizenzprogramme und mehr lokale Inhalte zu zeigen.

"Menschen kommen ins lineare Fernsehen, wenn wir ein großes Ereignis zeigen. Fernsehen in der Zukunft hat sehr viel damit zu tun, ob man Inhalte findet, die Menschen so triggern, dass sie kommen und dafür alles andere unterbrechen", sagte Pabst. "Wir konnten sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer aktivieren, die das lineare Fernsehen nur noch selten nutzen."

Zudem bestätigte sich für Pabst, wie wichtig es sei, bekannte Gesichter wie Joko und Klaas im Programm zu haben: "Das war ein toller Beweis der Stärke linearer Fernsehkultur."

Was bisher bekannt ist

Genaue Details über die genaue Gestaltung des Formats oder ob die Sendung live sein wird und welchen Sendetag man dafür vorsieht, stehen jedoch noch nicht fest. Dies solle aber in den nächsten Wochen erarbeitet werden, ergänzte Pabst. Sicher ist aber: Die Show läuft zur Prime-Time ab 20.15 Uhr.

Hinter der Quiz-Idee steht Selbstgegründete Fernsehproduktionsgesellschaft von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf namens Florida Entertainment GmbH. Joko und Klaas sind exklusive Künstler für ProSiebenSat.1, deren Vertrag nach Senderangaben über mehrere Jahre läuft.