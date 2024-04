Joko & Klaas: Der Programm-Plan für Sonntag

Joko & Klaas spielen diesen Sonntag 24 Stunden lang Programmdirektoren von ProSieben - Wir haben den ganzen Plan!

Es war ein fulminanter Sieg den das Blödel-Duo von ProSieben vergangenen Dienstag errungen hat. Joko & Klaas haben im Zuge ihrer Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" es tatsächlich geschafft und einen ganzen Tag Programmdirektion erspielt. Heißt 24 Stunden lang werden Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bestimmen was auf dem deutschen Privatsender Prosieben gespielt wird.

Programm-Planung endlich bekannt

Machten die beiden bislang ein großes Geheimnis darum was genau diesen Sonntag gezeigt werden wird, so wurde nun heute Vormittag endlich ein Rohentwurf veröffentlich zur einen ersten Eindruck darüber gibt wie das Programm kommenden Sonntag ausschauen wird.

24 Stunden Joko & Klaas

Es scheint also so als würden sich vor allem die zwei Hauptprotagonisten Joko & Klaas für das sonntägige Programm ins Zeug legen. Man darf also gespannt sein.