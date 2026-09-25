HIER wird die Zeit zum ersten Mal nicht mehr umgestellt

Die Zeitumstellung wurde heuer abgeschafft.

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Am 25. Oktober wird in Österreich wieder auf Winterzeit umgestellt. Um 3 Uhr morgens springen die Uhren eine Stunde zurück auf 2 Uhr. Während die Zeitumstellung in Europa weiterhin für Diskussionen sorgt, ist sie anderswo bereits Geschichte.

Die kanadische Provinz British Columbia hat den zweimal jährlichen Wechsel 2026 abgeschafft. Am 8. März wurden die Uhren dort zum letzten Mal auf Sommerzeit vorgestellt. Wenn in weiten Teilen Kanadas am 1. November die Winterzeit beginnt, bleiben die Uhren in British Columbia unverändert. Künftig gilt dort ganzjährig UTC−7.

© Getty Images/iStockphoto

Die Provinz begründet die dauerhafte Regelung unter anderem mit weniger Belastungen für Familien und einer einfacheren Planung für Unternehmen. Einige Regionen sind von der Neuregelung allerdings ausgenommen, weil dort andere Zeitzonenregelungen gelten.

Zeitumstellung bleibt bis 2031

In der Europäischen Union ist ein Ende der Zeitumstellung dagegen weiterhin nicht absehbar. Die EU-Kommission hatte bereits 2018 vorgeschlagen, die halbjährliche Umstellung abzuschaffen. Das Europäische Parlament unterstützte den Vorstoß 2019. Eine Einigung der Mitgliedstaaten blieb jedoch aus.

Damit steht für die EU weiterhin der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit bevor. Die Termine sind nach geltendem Recht bereits bis 2031 festgelegt.