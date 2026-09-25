VW-Knall! 900.000 Autos zurückgerufen

Ein riesiger VW-Rückruf sorgt für Aufsehen: Wegen einer rostenden Schraube an der Lenkung müssen weltweit mehr als zwei Millionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen in die Werkstätten.

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Aufgrund einer potenziell korrodierenden Befestigungsschraube am Lenkgetriebe ruft der Hersteller weltweit 2.159.054 Fahrzeuge zurück, davon 895.832 in Deutschland. Das Problem betrifft die Baureihen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran und Caddy, die im Zeitraum zwischen September 2013 und Juli 2024 produziert wurden. Halter dieser Modelle werden von Volkswagen kontaktiert oder haben bereits Post erhalten.

Millionen Autos von Defekt betroffen

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) kann Feuchtigkeit in die Befestigung der Lenkung eindringen. Über die Jahre hinweg besteht die Gefahr, dass die Schraube rostet und im Extremfall bricht. In diesem Fall ist das Lenkgetriebe nicht mehr ausreichend befestigt. Unter hoher Belastung kann das Gehäuse Schaden nehmen, wodurch sich das Fahrzeug schlimmstenfalls nicht mehr lenken lässt.

Kostenlose Reparatur in der Werkstatt

Volkswagen ruft die betroffenen Fahrzeuge vorsorglich in die Werkstätten. Für die Halter ist die Reparatur kostenlos, wobei die fehlerhafte Schraube gegen eine korrosionsbeständigere Variante ausgetauscht wird. Bislang sind im Zusammenhang mit dieser Störung weder Unfälle noch Verletzte bekannt. Das Unternehmen geht davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Autos tatsächlich einen Schaden aufweist. Dennoch stuft das KBA die Maßnahme als sicherheitsrelevanten VW-Rückruf ein und überwacht diesen.

Wichtige Informationen für betroffene Autofahrer

Fahrer der betroffenen Baureihen aus dem Produktionszeitraum sollten prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist. Maßgeblich dafür ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN). Der Vorgang läuft bei Volkswagen unter dem Code 48VS und beim KBA unter der Referenz 17016R. Für Auskünfte steht die kostenfreie Hotline der Kundenbetreuung unter 0800 8655792436 zur Verfügung.

Damit bleibt die Sicherheitsüberprüfung der betroffenen Modelle der zentrale Schritt zur Vermeidung möglicher Schäden.