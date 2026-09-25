Erinnert an Hitler: Pferd muss umbenannt werden

Nach seinem Debütsieg in Indianapolis muss für ein junges Vollblut ein neuer Name gefunden werden: Der US-Jockey Club, der das offizielle Gestütbuch führt, stufte den Namen "Austrian Painter" nach einer formalen Beschwerde als unzulässig ein.

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"Austrian Painter" – wörtlich "österreichischer Maler" – gilt im Netz als Umschreibung für Adolf Hitler. Der in Braunau am Inn geborene Diktator scheiterte als Künstler in Wien, bevor er die NSDAP führte. Die Formulierung wird oft genutzt, um Moderationsfilter zu umgehen.



Die Regel 6.F.9.d des Jockey Clubs verbietet Namen, die nach Herkunft, Religion, Politik oder anderen Merkmalen als anstößig oder bedrohlich gelten können. Der Registrar entschied nach Prüfung, der Name erfülle diesen Tatbestand. "Wir nehmen das ernst", erklärte der Club.

Gustav Klimt gemeint?

Besitzer und Züchter Scott Herbertson aus Indiana bestritt jede Absicht, an Hitler zu erinnern: Die Familie seiner Frau stamme aus Österreich, das Pferd sei nach Gustav Klimt benannt, dem Lieblingsmaler der Angehörigen. Zunächst schrieb er auf X, er werde den Namen nicht ändern. Das Fachportal Horse Racing Nation berichtete jedoch, Herbertson habe zuvor ebenfalls brisante Vorschläge eingereicht: "My Struggle", die englische Übersetzung von "Mein Kampf", und "Braunau Star" – Hitler und der Großvater der Ehefrau wurden beide in Braunau geboren.



Eine Vollschwester des Hengstes hieß zunächst "New Order", laut Herbertson nach der britischen Band; der Begriff bezeichnete zugleich die nationalsozialistische Neuordnung Europas. Auch dieser Name wurde gestrichen.



Um weitere Debatten zu beenden, ließ Herbertson seine Tochter den neuen Namen wählen: "Merrylegs", das graue Pony aus Anna Sewells Roman "Black Beauty". Der Jockey Club genehmigte die Änderung. Nach den Regeln bleiben alter und neuer Name parallel im Register, bis das Pferd dreimal unter dem neuen Namen gelaufen ist. Der Indiana-gezogene Sohn von Sleepy Eyes Todd aus der Stute Galileta startet seine Karriere nun unter einem harmlosen Kinderbuch-Namen.