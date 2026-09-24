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Münchner Oktoberfest

Dreister Dieb stiehlt 90-jährigem Wiesn-Besucher den Rollator

Das Oktoberfest in München.
© Getty Images
Polizei nahm Verdächtigen fest
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Ein Mann hat einem über 90-Jährigen auf dem Münchner Oktoberfest einen Rollator gestohlen - und ist durch Videoüberwachung gefunden worden. Ein Angehöriger des Besitzers hatte den Diebstahl am Mittwoch gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

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Mit den Aufnahmen vom Festgelände konnte die Polizei den 52-jährigen Verdächtigen erkennen und bis zu einem Biergarten verfolgen. Dort nahmen die Polizisten ihn fest, der Rollator wurde sichergestellt.

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