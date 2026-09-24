Polizei nimmt 13-jährigen  Auftragsmörder fest

In Hamburg hat die Polizei einen 13 Jahre alten Buben als mutmaßlichen Auftragsmörder festgenommen.

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Auf Grundlage bisheriger Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, "dass das Kind zuvor den Auftrag erhalten hatte", jemanden in Hamburg zu töten, wie eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mitteilte. Der aus den Niederlanden stammende Bursch wurde demnach schon im Juni im Stadtteil St. Pauli festgenommen.

Er sei den niederländischen Behörden übergeben worden. In Deutschland sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig, sie können nicht bestraft werden. In den Niederlanden liegt die Grenze zur Strafmündigkeit bei nur zwölf Jahren. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zu einem Tötungsdelikt gegen Unbekannt. Die Sprecherin erklärte, dass es Hinweise darauf gebe, wer das Opfer hätte sein sollen. Zum Schutz der laufenden Ermittlungen könnten dazu aber keine Informationen veröffentlicht werden.