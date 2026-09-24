oe24
TV
E-Paper
Immo

Mitten in Hamburg

Polizei nimmt 13-jährigen  Auftragsmörder fest

Luftaufnahme der Hamburger HafenCity mit Elbphilharmonie und Wasserblick.
© Getty Images
In Hamburg hat die Polizei einen 13 Jahre alten Buben als mutmaßlichen Auftragsmörder festgenommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf Grundlage bisheriger Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, "dass das Kind zuvor den Auftrag erhalten hatte", jemanden in Hamburg zu töten, wie eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mitteilte. Der aus den Niederlanden stammende Bursch wurde demnach schon im Juni im Stadtteil St. Pauli festgenommen.

Auch interessant

Juwelier-Coup: Hier schlägt Hammer-Duo zu

Sugarbabes melden sich mit neuen Songs zurück

FPÖ hat ORF-Volksbegehren eingebracht

Er sei den niederländischen Behörden übergeben worden. In Deutschland sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig, sie können nicht bestraft werden. In den Niederlanden liegt die Grenze zur Strafmündigkeit bei nur zwölf Jahren. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zu einem Tötungsdelikt gegen Unbekannt. Die Sprecherin erklärte, dass es Hinweise darauf gebe, wer das Opfer hätte sein sollen. Zum Schutz der laufenden Ermittlungen könnten dazu aber keine Informationen veröffentlicht werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

CDU-Knall nach AfD-Beben in Sachsen-Anhalt

Polizei nimmt 13-jährigen  Auftragsmörder fest

Leitindex ATX schließt auf Tagestief

Windows 10 gratis: Letzte Chance

Dreister Dieb stiehlt 90-jährigem Wiesn-Besucher den Rollator

Achtung! Das müssen Sie bei Ihrer nächsten London-Reise UNBEDINGT beachten

Maskenpflicht im Bahnhof aber nicht im Bahnhofsgeschäft

37 Drohnen gefährdeten bereits Berlins Flughafen

Polit-Beben in Berlin: So radikal ist das Linken-Programm

Wild - mit Reese Witherspoon