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Album kommt 2027

Sugarbabes melden sich mit neuen Songs zurück

Sugarbabes
© Dave Benett/Getty Images for ROTATE
Erstmals seit 2000 bringt die einstige Girl-Band neues Material von der Urbesetzung auf den Markt.
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Die britische Girlgroup Sugababes meldet sich in Urbesetzung mit neuer Musik zurück. Die Gruppe rund um die Sängerinnen Mutya Buena, Keisha Buchanan und Siobhán Donaghy kündigte in sozialen Medien für das kommende Jahr ein neues Studioalbum mit dem schlichten Titel "Sugababes" an. Erscheinen soll die Produktion mit insgesamt zwölf Songs demnach am 12. Februar 2027.

Sugarbabes
Sugarbabes © Getty Images for Bauer

Den Angaben des zuständigen PR-Teams zufolge handelt es sich "um das erste vollständige Studioalbum von Keisha, Mutya und Siobhán seit ihrem Debüt 'One Touch' aus dem Jahr 2000". Auf dem 2022 veröffentlichten Album "The Lost Tapes" war ebenfalls die Originalbesetzung zu hören. Die Songs waren jedoch teils bereits Jahre zuvor aufgenommen worden, als das Trio unter dem Namen Mutya Keisha Siobhan (MKS) zusammenarbeitete.

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Die Sugababes feierten vor allem in den 2000er-Jahren große Erfolge. Nach dem Albumdebüt und dem ersten Top-Ten-Hit "Overload" verließ Donaghy 2001 das Trio. Mit ihrer Nachfolgerin Heidi Range gelang der Formation 2002 der endgültige große Durchbruch mit der ersten Nummer-eins-Single "Freak Like Me". Neben dem neuen Song "Ghost", zu dem am Donnerstag auch ein Musikvideo veröffentlicht werden sollte, waren mit "Jungle", "Weeds" und "Shook" bereits drei weitere Songs des kommenden Albums auf Streaming-Plattformen abrufbar.

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