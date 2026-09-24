"Gremlins" lassen uns jetzt noch länger zittern

Seit 1984 Kult und 2028 endlich wieder im Kino. Die "Gremlins" feiern ein Kultcomeback. Auch wenn wir länger darauf warten müssen. Jetzt ist der 1. Trailer da!

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Die Gremlins, süße Felltiere mit einem Horror-Gen, sorgen seit 1984 für das große Kinogruseln: 212 Millionen Dollar Kassa bei nur 11 Millionen Dollar Budget. Dazu unzählige Awards – auch die "Goldene Leinwand" in Deutschland – und die nicht minder erfolgreiche Fortsetzung "Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster". Jetzt kommt endlich der 3. Teil- jedoch nicht wie erhofft 2027, sondern erst am 6. Oktober 2028. Das verrät ein erster Trailer, den Warner Brothers nun online stellte.

1. Blick auf die neuen "Gremlins"!

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2028 kommt der neuen "Gremlins"-Film! © Warner Bros

Der erste Blick auf "Gremlins 3" unter der Regie von Chris Columbus („Mrs. Dubtfire“) ist kurz aber vielsagend. Im gerade mal 10 sekündigen Clip gibt es einen Blick auf einen Rucksack aus dem – no na - ein Gremlin blickt. "6. Oktober 2028. Nur im Kino" heißt es dazu kurz. Die Fans sind trotz der Verschiebung um 1 Jahr begeistert: "Endlich!", "OMG" oder einfach nur "YES!" heißt es dazu auf Instagram. Und natürlich – in Anspielung auf die wichtige "Bedienungsanleitung" „ja nicht nach Mitternacht fressen lassen.

Wenn die Regeln missachtet werden ,dann mutieren die süßen Gremlins zu Monstern! © Warner Bros

Wir erinnern uns: Als Randall Peltzer einst in Chinatown den Mogwai "Gizmo" für seinen Sohn Billy als Weihnachtsgeschenk kaufte gab ihm Der Enkel des Händlers ja drei Regeln mit auf den Weg:

den Mogwai nie dem Sonnenlicht aussetzen den Mogwai nicht nass werden lassen den Mogwai nicht nach Mitternacht fressen lassen

Ab 2028 werden diese Regeln dann wieder spruchreif. Beim großen Horror-Comeback der Gremlins!