Das sind die Opfer des Amoklaufs

Der Amok-Schütze von Uvalde (Texas) tötete 19 Kinder – sie befanden sich alle in einem Klassenraum.

USA. Nach dem Massaker an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas steht das ganze Land unter Schock angesichts einer erneut verheerenden Gewalttat. Mindestens 19 Kinder wurden getötet, nachdem ein 18-Jähriger am Dienstag während der Unterrichtszeit das Feuer in der Robb Elementary School in Uvalde nahe San Antonio eröffnet hatte. Der Amokläufer wütete so lange, bis ihn Sicherheitskräfte laut Medienberichten erschossen.

Den Ermittlern zufolge betrat der Schütze am Dienstagnachmittag die Volksschule in der Kleinstadt und schoss um sich. Auch mindestens zwei Erwachsene wurden getötet. Am Mittwoch war zunächst noch unklar, ob der Schütze zu den erwachsenen Toten gezählt wurde. Ein Todesopfer identifizierten Angehörige als Lehrerin der vierten Klassenstufe.

Alithia Ramirez

© @BrngerReports

Ihr Vater verriet einem amerikanischen Reporter, dass Alithia (10) gerne malte und Künstlerin werden wollte. Er hatte, wie die anderen Eltern der Opfer lange auf ein Überlebenszeichen seiner Tochter gehofft. Aber Alithia ist einer der Todes-Opfer des Amok-Laufs.

Amerie Jo Garza

© Facebook/Angel Garza ×

Ameries Stiefvater bestätigte den Tod der Schülerin auf Facebook: "Sie wurde gefunden. Meine kleine Liebe fliegt jetzt hoch oben mit den Engeln."

Xavier Lopez

© Twitter/@DillonCollier ×

Die Leiche des 10-jährigen Xavier wurde bereits von Angehörigen identifiziert. Verwandte berichten gegenüber dem US-Sender "ABC", dass seine Mutter mit Xavier noch wenige Stunden zuvor an einer Preisverleihung für ihren Sohn teilgenommen habe.

Makenna Lee Elrod

© Twitter/ndelriego ×

Zunächst hatte der Vater von Makenna, Brandon Elrod, bekannt gegeben, dass seine Tochter seit der Schießerei vermisst werde. Inzwischen ist es traurige Gewissheit: Makenna ist unter den Todes-Opfern des Amok-Laufes.

Uziyah Garcia

© AP ×

Der Großvater des getöteten Uziyah Garcia, teilte ein Foto seines Enkels. Das Bild entstand im März 2022 bei einem Besuch.

Jayce Carmelo Luevanos

© Facebook/Unberto Gonzalez ×

Auch der 10-jährige Jayce Carmelo Luevanos starb bei dem Schulmassaker.

Nevaeh Bravo

© Facebook/julian.bravo.77770 ×

"Ruhe in Frieden, meine süße Nichte", schreibt eine Tante von Nevaeh Bravo auf Facebook.

Eva Mireles

© Twitter/Dillon Collier ×

Ein Todesopfer identifizierten Angehörige als Lehrerin der vierten Klassenstufe, Eva Mireles. Sie wurde mit 21 Jahren aus dem Leben gerissen.

Es ist eines der Schulmassaker in der US-Geschichte mit den meisten Opfern. Nur beim Shooting an der Sandy Hook Volksschule in Connecticut 2012 starben mehr Menschen.

Mehr als zwölf Stunden nach der Tat waren immer noch Angehörige im Unklaren über den Verbleib einzelner Schüler. Eltern mussten laut "New York Times" DNA-Proben abgeben, um ihre Verwandtschaft zu Opfern festzustellen. Viele Kinder waren mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.