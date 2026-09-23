Taylor Swift: erster neuer Hit als Ehefrau

Die Flitterwochen für Taylor Swift sind vorbei. Jetzt nimmt sie wieder Kurs auf die Charts. Am Freitag kommt der neue Hit "Patient Zero"

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"Das ist mein Ehemann" Am Wochenende feierte Taylor Swift einen Touchdown ihres Ehemanns Travis Kelce mit vielsagender Geste auf den Ehering. Jetzt könnte der Kansas City Chiefa Football-Star mit einem ähnlichen Liebesbeweis nachlegen. Am Freitag bringt Taylor die neue Single„Patient Zero“. Ihren allerersten Hit nach der Traumhochzeit am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden.

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Ich habe ungeduldig darauf gewartet, euch zu erzählen, dass meine brandneue Single "Patient Zero" am 25. September herauskommt und sie ist jetzt für 24 Stunden auf meiner Website vorbestellbar.“ kündigte Swift ihr Pop-Comeback auf Instagram an und löste damit wie üblich ein Fan-Beben aus: über 6,8 Millionen Likes in nur 12 Stunden und mehr als 530.000 Reposts.

Taylor Swift bringt am Freitag den neuen Hit "Patient Zero" © TaylorSwift.com

Der Ankündigung ging eine Swift-übliche Marketing-Strategie voraus: Bereits in den 24 Stunden davor hatte sie die Zahl ihrer sogenannten Easter Eggs deutlich erhöht. Damit lieferte sie ihren Fans mehrere Hinweise, die Raum für Spekulationen ließen. Am Montag war auf der "My Letter"-Seite erste geheimnisvolle Hinweise aufgetaucht – einig Beobachter vermuteten eine mögliche Neuaufnahme von "Taylor Swift". Das selbstbetitelte Debütalbum der Sängerin feiert in diesem Jahr seinen 20. Jahrestag. Am Dienstagmorgen folgte ein weiterer Hinweis. Swift änderte ihre Instagram-Biografie in den Satz: "And, baby, that’s sh0w business f0r y0u." Zeitgleich wurden bei Apple Music Liedtexte aus "Showgirl" aktualisiert. Darin war der Buchstabe "O" durch Nullen ersetzt worden.

Im Juni brachte Taylor Swift den "Toy Story 5"-Hit "I Knew It, I Knew You". © Kevin Mazur/Getty Images for TAS

"Patient Zero" ist bereits das zweite neue Hit, den Swift in diesem Jahr veröffentlicht. Im Juni hatte sie "I Knew It, I Knew You" für den Soundtrack des Films "Toy Story 5" herausgebracht. Die Ankündigung der neuen Single "Patient Zero" erfolgt wenige Tage vor einer besonderen Ehrung für Swift. Bei den MTV Video Music Awards soll die Sängerin schon am Sonntag (27. September) mit dem neu geschaffenen "Artist Director Honors Award" ausgezeichnet werden.