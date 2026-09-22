Taylor Swift kündigt neue Single an - schon für diese Woche

Taylor Swift (36) bringt eine neue Single heraus. Der US-Popstar kündigte den Song mit dem Titel "Patient Zero" am Dienstag auf Instagram an.

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Sie habe es kaum erwarten können, dies mitzuteilen, schrieb Swift zu dem Posting. Ihre Fans müssen nicht lange warten - bereits am Freitag (25. September) soll das Lied erscheinen.

Zuletzt hatte der Megastar im Juni den Song "I Knew It, I Knew You" für den Pixar-Film "Toy Story 5" herausgebracht. "Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten "Toy Story"-Film gesehen habe", schrieb sie damals auf Instagram.

Spezialpreis bei den VMAs

Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) am kommenden Sonntag wird die Pop-Ikone mit einem Sonderpreis für Regiearbeit geehrt. Mit dem neuen "Artist Director Honors"-Preis sollen bahnbrechende Künstler gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hieß es in einer Mitteilung des Senders MTV. Swift hat im Laufe ihrer Karriere bei zahlreichen Musikvideos selbst Regie geführt.

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In diesem Jahr geht Superstar Madonna mit elf Nominierungen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Swift folgt im Wettbewerb mit neun Nominierungen, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres mit ihrem Hit "The Fate of Ophelia".