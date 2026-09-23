Große Trauer um Hardrock-Legende - er wollte noch Graz rocken!

Erst im August musste er das Graz Konzert mit seiner Hardrock-Band Rose Tattoo absagen. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Am Montag verstarb Gary "Angry" Anderson in Australien-

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 10. August musste die Hardrock-Legenden von Rose Tattoo („Rock 'n' Roll Outlaw“) ihre verbleibende Europa-Tournee inkl. dem für14. August. im Grazer p.p.c. angesetzten einzigen Österreich-Stopp stornieren. Frontmann Gary "Angry" Anderson musste ins Spital! „Angry Anderson befindet sich derzeit aufgrund eines medizinischen Problems im Krankenhaus", gab man damals den Tour-Stopp bekannt.

Jetzt ist es traurige Gewissheit: "Mit großer Traurigkeit geben wir bekannt, dass Gary „Angry" Anderson am Vorabend des Montags, den 21. September 2026, im Kreise seiner Liebsten hier in Australien verstorben ist., verkünden Rose Tattoo auf ihren Social Media Kanälen das Ableben ihres gefeierten Sängers. "Angry war ein hingebungsvoller Vater und ein sehr geschätztes Mitglied unter seinen Freunden, Bandkollegen und der weiteren Musik- und Unterhaltungscommunity. Sein Verlust wird von allen, die ihn hier in Australien und im Ausland kannten und liebten, tief empfunden werden." heißt es dazu weiter.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dazu ersuchen die Bandmitglieder nun um eine Zeit der Trauer: "„Die Familie und Bandmitglieder bitten in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre und werden keine Interviews geben. Wir bitten freundlich darum, dass ihre Wünsche respektiert werden, während sie mit diesem verheerenden Verlust umgehen und sich die Zeit nehmen, die sie zum Trauern brauchen."