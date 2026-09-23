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"Angry" Anderson († 79)

Große Trauer um Hardrock-Legende - er wollte noch Graz rocken!

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein tätowierter Sänger mit Mikrofon singt leidenschaftlich auf einer Bühne.
© WireImage
Erst im August musste er das Graz Konzert mit seiner Hardrock-Band Rose Tattoo absagen. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Am Montag verstarb Gary "Angry" Anderson in Australien-
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Am 10. August musste die Hardrock-Legenden von Rose Tattoo („Rock 'n' Roll Outlaw“) ihre verbleibende Europa-Tournee inkl. dem für14. August. im Grazer p.p.c. angesetzten einzigen Österreich-Stopp stornieren. Frontmann Gary "Angry" Anderson musste ins Spital! „Angry Anderson befindet sich derzeit aufgrund eines medizinischen Problems im Krankenhaus", gab man damals den Tour-Stopp bekannt.

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Jetzt ist es traurige Gewissheit: "Mit großer Traurigkeit geben wir bekannt, dass Gary „Angry" Anderson am Vorabend des Montags, den 21. September 2026, im Kreise seiner Liebsten hier in Australien verstorben ist., verkünden Rose Tattoo auf ihren Social Media Kanälen das Ableben ihres gefeierten Sängers. "Angry war ein hingebungsvoller Vater und ein sehr geschätztes Mitglied unter seinen Freunden, Bandkollegen und der weiteren Musik- und Unterhaltungscommunity. Sein Verlust wird von allen, die ihn hier in Australien und im Ausland kannten und liebten, tief empfunden werden." heißt es dazu weiter.

Dazu ersuchen die Bandmitglieder nun um eine Zeit der Trauer: "„Die Familie und Bandmitglieder bitten in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre und werden keine Interviews geben. Wir bitten freundlich darum, dass ihre Wünsche respektiert werden, während sie mit diesem verheerenden Verlust umgehen und sich die Zeit nehmen, die sie zum Trauern brauchen."

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