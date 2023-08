Hirscher will Skipiste für Wien

Der achtfache Gesamtweltcupsieger ''konnte nicht widerstehen'' und schnallte sich auch im Sommer die Skier an. Er fuhr auf einer ganz besonderen Piste, die er sich auch für Wien vorstellen könnte.

Wien, Kopenhagen. Die österreichische Ski-Legende Marcel Hirscher (34) postete Fotos vom Skifahren auf dem "CopenHill" in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. "Ich konnte nicht widerstehen und habe mir die Ski angeschnallt", schreibt der 34-Jährige ehemalige Skirennläufer in seinem Posting auf Instagram. Der achtfache Gesamtweltcupsieger kann offenbar auch im Sommer nicht auf das Skifahren verzichten. Zu sehen ist er auf der Kunstrasen-Piste in T-Shirt und Jeans.

"Cooler Hang mit einer ungewöhnlichen Aussicht", beschreibt Hirscher die Szenerie von der Piste aus, mit der dänischen Hauptstadt im Hintergrund. Und: Er wünscht sich so eine Abfahrt auch für Wien: "Ich würde so eine geniale Einrichtung auch gerne für Wien sehen", so Hirscher.

"CopenHill": Skipiste auf Müllverbrennungsanlage

Was die City-Piste "CopenHill" so besonders macht, ist nicht nur sein urbaner Standort, sondern auch, dass sie sich direkt auf einer Müllverbrennungsanlage befindet. Die Abfahrt auf grünen Plastikmatten wurde auf der 85 Meter hohen Anlage namens "Amager Bakke" errichtet und 2017 eröffnet. Sie bietet eine 405 Meter lange Skiabfahrt. Ein eigens angefertigter Skilift bringt die Gäste rauf.