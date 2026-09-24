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Rammbock-Täter

Juwelier-Coup: Hier schlägt Hammer-Duo zu

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Überwachungskamera zeigt maskierte Einbrecher bei einem Raub in einem Juweliergeschäft.
© Foto Kerschi: Bild aus der Überwachungskamera zeigt wüst wütende Einbrecher
Ein spektakulärer Einbruch erschütterte Donnerstagfrüh Linz, als bisher unbekannte Täter ein Juweliergeschäft ins Visier nahmen.
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OÖ. Es war gegen 03.52 Uhr, als ein weißer Pkw rückwärts das durch ein Rollgitter gesicherte Glasportal des Geschäfts donnerte und sich eine Einbrecherbande so gewaltsam Zugang verschaffte. Direkt im Anschluss nach der Rammbock-Action stürmten zwei vermummte Täter mit geschulterten Einkaufssäcken großer Lebensmittelfilialen den Verkaufsraum.

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Das Geschäft auf der Wiener Straße in Linz.: Mit Auto Glasportal aufgezwängt.
Das Geschäft auf der Wiener Straße in Linz.: Mit Auto Glasportal aufgezwängt. © Foto Kerschi

Mit mitgebrachten Hämmern zerschlugen sie mehrere Glasvitrinen und verstauten den darin befindlichen Schmuck in mitgeführten Einkaufstaschen. Der gesamte Einbruch dauerte nur etwa eine Minute. Anschließend verließen die Täter den Juwelier- und Gold-Laden und konnten unerkannt flüchten.

Die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern sowie zur genauen Schadenshöhe sind im Gange. Hinweise aus der Bevölkerung könnten bei der Aufklärung des Falls helfen.

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