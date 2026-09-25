Deutsche Eurofighter ab sofort über Lettland

Vier Eurofighter der Luftwaffe sind nun auf dem Militärflugplatz Lielvārde in Lettland stationiert: Die Maschinen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau sollen den Luftraum des baltischen Nato- und EU-Landes während der Parlamentswahl am 3. Oktober absichern.

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Die Eurofighter bleiben gut eine Woche und unterstützen die integrierte Luft- und Raketenabwehr der Nato (IAMD) im Rahmen des enhanced Air Policing North. Begleitet werden sie von einem Kleinkontingent im mittleren zweistelligen Bereich.



Lettland, Estland und Litauen verfügen über keine eigenen Kampfflugzeuge und sind auf rotierende Verbündete angewiesen. Riga hatte die Allianz nach wiederholten Drohnenvorfällen um Verstärkung gebeten. Nato-Jets schossen bereits im Juni und August Drohnen über lettischem Gebiet ab, vereinzelt stürzten auch ukrainische Drohnen nach Angriffen auf Ziele in Nordwestrussland auf lettischem Boden ab.



Italienische und türkische Luftstreitkräfte verstärken aktuell ebenfalls die Präsenz. Regierungschef Andris Kulbergs nannte die deutsche Verlegung ein "konkretes Zeichen der Nato-Solidarität". Ab Dezember 2026 übernimmt die Luftwaffe erneut für mehrere Monate die Überwachung von Ämari in Estland, dann mit fünf Eurofightern des Geschwaders 71 "Richthofen".

Nato sei "bereit"

Nato-Generalsekretär Mark Rutte erklärte parallel in New York, das Bündnis sei "bereit" für russische Cyberangriffe und andere hybride Bedrohungen. Alle Reaktionsoptionen stünden bereit.



Wer bei jedem hybriden Vorfall ein klares Signal senden wolle, müsse die Ukraine stärker unterstützen. Die dänischen Nachrichtendienste hatten zuvor vor einer Zunahme solcher Angriffe gewarnt. Die kurzfristige Stationierung in Lielvārde zeigt, wie die Allianz konventionelle Luftmacht inzwischen auch zum Schutz von Wahlen und gegen Drohnen unterhalb der Kriegsschwelle einsetzt.