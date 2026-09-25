Die kulinarischen Highlights in Wien an diesem Wochenende

Wien wird an diesem Wochenende wieder zum Paradies für Foodies: Am 26. und 27. September 2026 warten in der Stadt zahlreiche kulinarische Highlights darauf, entdeckt zu werden. Diese Events sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

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Der Herbst ist da und Wien verwandelt sich an diesem Wochenende in ein Paradies für Genießer. Ob raffinierte Kreationen, gemütliches Streetfood, regionale Spezialitäten oder neue Genuss-Hotspots: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir zeigen, wo sich dieses Wochenende ein Abstecher besonders lohnt und welche kulinarischen Erlebnisse Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Kürbisfest im Sperling im Augarten (Sa, 26.09.)

Das Restaurant Sperling im Augarten feiert am Samstag sein mittlerweile 5. Kürbisfest. Zwischen 12:00 und 21:00 Uhr warten kreative, saisonale Kürbis-Köstlichkeiten auf Sie. Um 15:00 Uhr gibt es zudem einen Fassanstich mit Trumer Herbstbier und zwar Freibier, solange der Vorrat reicht. Während die Kids Kürbisse schnitzen und sich schminken lassen, können Sie bei der großen Tombola mitfiebern. Der Hauptpreis? Ein "All In" Genuss-Abend für 4 Personen inklusive Weinbegleitung im Wert von 400 Euro.

Herbst © Getty Images

Wiener Weinwandertag 2026 (Sa & So, 26.–27.09.)

Was gibt es Schöneres, als an einem spätsommerlichen Wochenende durch die Wiener Weinberge zu spazieren und dabei das eine oder andere Glaserl zu trinken? An beiden Tagen lockt der traditionelle Wiener Weinwandertag von 10:00 bis 18:00 Uhr ins Grüne. Auf vier wunderschönen Routen (von Neustift über den Nussberg bis nach Stammersdorf und Mauer) laden zahlreiche Winzer und Heurige mit Jausenstationen und exzellentem Wiener Wein zur Rast ein. Atemberaubende Ausblicke über die Stadt gibt es natürlich gratis dazu.

Zotter zu Gast bei Unverschwendet (Sa, 26.09.)

Ein echtes Highlight für alle Schoko-Fans: Kult-Chocolatier Josef Zotter macht gemeinsame Sache mit dem innovativen Wiener Startup Unverschwendet. Am Samstagvormittag ab 10:00 Uhr kommt Zotter persönlich zum Unverschwendet-Stand auf den Naschmarkt. Bei diesem Event dreht sich alles um Lebensmittelrettung gepaart mit herausragendem Geschmack. Es erwartet Sie ein spannender Talk, Welcome-Drinks, Goodie-Bags und natürlich eine geführte Verkostung der neuesten Schoko-Kreationen aus geretteten Zutaten. Die Plätze sind kostenlos, aber streng limitiert.

Herbstfest in der Brotfabrik (Sa, 26.09.)

Die historische Brotfabrik im 10. Bezirk lädt von 14:00 bis 21:00 Uhr zu ihrem großen Herbstfest der Extraklasse. Der stimmungsvolle Innenhof wird mit viel Live-Musik bespielt. Währenddessen können Sie sich an den Streetfood-Trucks durchkosten, mit Craft-Bier aus der Brauerei Ten.Fifty. anstoßen und auf dem Designmarkt mit über 40 Aussteller*innen nach handgemachten Unikaten stöbern. Der Eintritt ist frei.

Brunch Affair im Ritz-Carlton (So, 27.09.)

Im The Ritz-Carlton, Vienna am Schubertring findet eine neue Ausgabe der "Brunch Affair" statt. Von 13:00 bis 16:00 Uhr flanieren Sie von Genuss-Station zu Genuss-Station. Im Pastamara warten sizilianische Spezialitäten und Ihr Lieblings-Negroni, das renommierte Dstrikt Steakhouse verführt mit Premium-Cuts sowie einer Live-Meeresfrüchte- und Austernstation und in der D-Bar gibt es feinsten Käse, Charcuterie und meisterhaft zubereitete Crêpes Suzette. Preis: 145 € pro Person.

Wiener Kaiser Wiesn im Prater

Oktoberfest © Getty Images/iStockphoto

Wer auf eine zünftige Portion Oktoberfest-Stimmung aus ist, muss definitiv nicht nach München fahren. Im Prater auf der Kaiserwiese hat soeben die Wiener Kaiser Wiesn 2026 ihre Pforten geöffnet. Holen Sie Ihr Dirndl oder Ihre Lederhose aus dem Schrank und freuen Sie sich auf riesige Festzelte, jede Menge Live-Acts, deftige österreichische Schmankerl und frisch gezapftes Bier. Untertags ist das weitläufige Wiesndorf mit den Almen frei zugänglich, das perfekte Event, um bei guter Laune anzustoßen und das Leben zu feiern.