Wiener Weinwandertage 2026: Die schönsten Routen durch Wiens Weinberge

Am Wochenende vom 26. und 27. September 2026 verwandeln sich die Weinberge der Stadt wieder in eine riesige Freiluft-Genussmeile. Wir verraten die landschaftlich schönsten Routen und besten Geheimtipps für Ihr perfektes Heurigen-Wochenende.

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Wien ist weltweit die einzige Millionenmetropole, die innerhalb der Stadtgrenzen nennenswerten Weinbau betreibt. Stolze 700 Hektar Rebfläche prägen das Stadtbild. Einmal im Jahr feiert die Stadt diese Besonderheit mit den Wiener Weinwandertagen. Zwischen 10 und 18 Uhr laden Winzerbetriebe und Heurige mit Jausenstationen entlang der gut beschilderten Wege zum Pausieren und Verkosten ein. Hier kommen die schönsten Routen für 2026:

Von Neustift am Walde bis Nußdorf (19. Bezirk)

Mit knapp 10,8 Kilometern ist dies die längste und wohl bekannteste Tour. Startpunkt ist Neustift am Walde. Der Weg führt Sie über das charmante Sievering hinauf zum berühmten Weingut Wien Cobenzl und weiter nach Grinzing, bevor Sie in Nußdorf Ihr Ziel erreichen. Das Highlight: Der Baumkreis am Himmel und das Schloss Cobenzl. Nirgendwo sonst haben Sie einen schöneren Blick auf die Donau und die Stadt als von den Hängen des Nussbergs. Planen Sie hier unbedingt genügend Zeit für den einen oder anderen Gemischten Satz ein.

Weinwandern © Getty Images

Von Strebersdorf bis Stammersdorf (21. Bezirk)

Auf der anderen Seite der Donau wird es idyllisch und urig. Diese 9,6 Kilometer lange Route bringt Sie quer über den Bisamberg. Sie starten in Strebersdorf und wandern durch wunderschöne Wald- und Wiesenabschnitte bis zum Magdalenenhof. Die Route endet direkt in der Stammersdorfer Kellergasse. Hier reiht sich ein traditioneller Buschenschank an den nächsten, der perfekte Ort, um den Wandertag bei einer deftigen Brettljause und einem Glas Wein ausklingen zu lassen.

Weinspaziergang Mauer (23. Bezirk)

Wer es lieber etwas gemütlicher und ruhiger mag, sollte sich in den Süden Wiens nach Liesing aufmachen. Auf einem 4,6 Kilometer langen Spaziergang durchstreifen Sie die Weinberge von Mauer. Neben fantastischen Bio-Weinen und exzellenten Heurigen führt Sie der Weg an der architektonisch beeindruckenden Wotrubakirche und dem Freiluftplanetarium "Sterngarten" vorbei. Perfekt für Genießer und Hobby-Fotografen.

Weinwandern © Getty Images

Rundweg Ottakring (16. Bezirk)

Sie haben Lust auf Wein und Aussicht, aber wollen nicht so weit gehen? Dann ist der etwa 2,4 Kilometer lange Rundweg am Wilhelminenberg im 16. Bezirk genau das Richtige. Das prächtige Schloss Wilhelminenberg und die Aussichtsposition vom sogenannten "Wienerblick" machen den Weinwanderweg zum Highlight. (Achtung: Diese Route ist teils steil und für Kinderwagen nicht ideal geeignet.)

Praktische Tipps

Öffis nutzen (Don't drink and drive!): Lassen Sie das Auto unbedingt stehen. Alle Start- und Endpunkte der vier Routen sind perfekt an das Netz der Wiener Linien (Busse und Straßenbahnen) angebunden.

Für Familien: Der Weinwandertag ist ein Fest für alle Generationen. Auf vielen Strecken (wie etwa in Mauer oder Strebersdorf) gibt es spezielle, gut beschilderte Ausweichrouten für Kinderwagen und immer wieder kleine Spielplätze zum Toben.

Bitte auf den Wegen bleiben: Die Winzer stecken viel Liebe (und Arbeit) in ihre Weingärten. Nehmen Sie keine unmarkierten Abkürzungen durch die Reben und schonen Sie die Natur.