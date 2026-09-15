4. Auflage
Ottakringer Seidl-Wandertage: Bier-Tour durch alle Wiener Bezirke startet im Oktober
Im gesamten Oktober verwandelt sich die Bundeshauptstadt erneut in ein Paradies für Freunde des gepflegten Gerstensafts. Bereits zum vierten Mal in Folge laden die beliebten Ottakringer Seidl-Wandertage dazu ein, in jedem einzelnen der 23 Wiener Gemeindebezirke ein frisch gezapftes Seidl zu verkosten und dabei die heimische Gastronomieszene tatkräftig zu unterstützen.
Genussvoller Gegenpol zum klassischen Weinwandern
Wenn der Herbst in Wien Einzug hält, zieht es traditionell unzählige Menschen hinaus in die malerischen Weinberge am Stadtrand und in die gemütlichen Heurigen von Döbling bis Mauer. Doch abseits der herbstlichen Weintradition müssen auch Bierliebhaber keineswegs auf ihre Rechnung verzichten. Die Seidl-Wandertage der Ottakringer Brauerei bieten das passende Pendant für alle, die dem Hopfen den Vorzug geben. Vom 1. bis zum 31. Oktober können Teilnehmerinnen und Teilnehmer quer durch das gesamte Stadtgebiet ziehen. Die Aktion spannt einen weiten Bogen von den inneren Bezirken über die Gürtelregionen bis weit über die Donau hinaus. Ziel ist es, Wien von seiner bierigen Seite kennenzulernen und abseits ausgetretener Touristenpfade neue Ecken der Stadt zu erkunden.
Alle Fakten zu den Seidl-Wandertagen im Überblick
Die Rahmenbedingungen der diesjährigen Auflage präsentieren sich gewohnt gastfreundlich und unkompliziert:
- Veranstaltungszeitraum: 1. bis einschließlich 31. Oktober
- Auflage: Bereits die 4. Runde der erfolgreichen Genusswanderung
- Umfang: 23 teilnehmende Gastronomiebetriebe in allen 23 Wiener Bezirken
- Das Konzept: 23 frisch gezapfte Ottakringer Seidl (0,3 Liter) in ausgewählten Partnerlokalen
- Zusatznutzen: Gezielte Unterstützung der vielseitigen Wiener Wirtshaus- und Beislszene
Besondere Ährenrunde durch Wiens Lokallandschaft
Das Herzstück der Aktion bildet die sogenannte Ährenrunde. Dahinter steckt der Gedanke, Wiens Facettenreichtum nicht nur geografisch, sondern vor allem kulinarisch zu erfahren. In jedem Bezirk wartet ein teilnehmender Betrieb darauf, die Wanderer mit einem frisch gezapften Glas Bier zu empfangen.
Die Initiative setzt damit auch ein deutliches Signal für die heimischen Gastronomen. Gerade in herausfordernden Zeiten profitiert die Beislszene spürbar von Aktionen, die Menschen gezielt in die Lokale der Grätzel bringen. Ob uriges Wirtshaus im Gemeindebau, trendige Bar im urbanen Trendviertel oder Traditionslokal am Stadtrand: Die Route spiegelt den echten Wiener Charme wider.
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