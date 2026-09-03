Die beste Bar Europas ist nur 2 Stunden von Wien entfernt

Für einen Besuch in einer der besten Bars Europas ist keine weite Reise nötig: Der neu veröffentlichte "European Bar Guide" 2026 hat entschieden und die absolute Nummer 1 liegt direkt in unserem Nachbarland.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gerade hat der renommierte European Bar Guide seine Liste der 100 besten Bars Europas für 2026 veröffentlicht. Das Besondere: Der Guide berücksichtigt Bars aller Stilrichtungen und bewertet sie nicht nach einem einheitlichen Konzept, sondern danach, wie überzeugend sie ihre eigene Idee umsetzen – von Atmosphäre und Unterhaltung über gesellschaftliches Leben, lokale Kultur und besondere Traditionen bis hin zur Qualität und Auswahl der Getränke. Für eine Überraschung auf dem Spitzenplatz sorgt dabei eine Bar, die für Wienerinnen und Wiener ideal für einen Kurztrip ist.

Bar in Budapest landet auf Platz 1

Den ersten Platz im Ranking sichert sich das Szimpla Kert in Budapest. Nach knapp zweieinhalb Stunden im Auto oder ganz entspannt mit dem Zug sind Sie mittendrin im pulsierenden Ausgehviertel der ungarischen Hauptstadt. Doch was macht das Szimpla Kert laut den Experten zur besten Bar in ganz Europa?

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bei der Bewertung der rund 1.600 besuchten Locations zählen vor allem Charakter, Atmosphäre, authentisches lokales Flair und das soziale Miteinander. Und genau bei diesen Kriterien räumt Budapests berühmteste Ruinen-Bar auf ganzer Linie ab. Gegründet im Jahr 2002 von einer Gruppe junger Kreativer in einer verfallenen, leerstehenden Fabrik, ist das Szimpla Kert heute viel mehr als nur ein Ort zum Trinken. Zwischen rohen Industrieelementen, kuriosen Vintage-Fundstücken, unzähligen Pflanzen und umfunktionierten Kult-Autos können Sie Ihre Getränke genießen. Hinzu kommen Live-Konzerte, Open-Air-Kinovorführungen, Kunstausstellungen und sogar ein charmanter Bauernmarkt an Sonntagen. Diese Bar ist bunt, wild und vor allem eines: absolut einzigartig.

Belgische Dominanz

Neben dem strahlenden Sieger in Budapest hält die neue Liste des European Bar Guide einige spannende Highlights bereit. So befinden sich gleich fünf der Top-10-Bars sich in Belgien, darunter skurrile Konzepte wie eine Bar mit Vampir-Thema in Brügge (Retsins Lucifernum, Platz 2 ) und surrealistische Cafés in Brüssel (La Fleur en Papier Doré, Platz 3).

Auch Österreich mischt mit

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch eine Bar in Österreich kann sich über eine Platzierung freuen. Das altehrwürdige Augustiner Bräu Mülln in Salzburg hat sich den 59. Platz unter den besten Bars des gesamten Kontinents gesichert. Die Experten des European Bar Guide zeigten sich beeindruckt von der unverkennbaren Atmosphäre dieses Ortes. Das ist kein Wunder: Bereits seit 1621 wird hier Geschichte geschrieben. Mit 5.000 Quadratmetern ist das legendäre "Bräustübl" die größte Biergaststätte in ganz Österreich. Das kalte Bier wird traditionell direkt aus dem Holzfass in urige Steinkrüge gezapft. Das gemeinschaftliche Trinken an großen Tischen, die rustikale Einrichtung und die Geselligkeit machen das Augustiner Bräu zu einem Hotspot der Bierkultur.

Die 10 besten Bars im Überblick