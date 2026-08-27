Aperol vom Thron gestoßen: Das ist der Sommerdrink 2026 laut Ranking

Jahrelang führte am Aperol Spritz kein Weg vorbei. Doch jetzt bekommt der orange Klassiker ernsthafte Konkurrenz: Laut einem aktuellen Social-Media-Ranking ist ein pinker Spritz der meist gehypte Drink des Sommers 2026.

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Orange ist out, Pink ist in? Zumindest bei den Sommerdrinks scheint sich gerade etwas zu verschieben. Der Sarti Spritz hat den Aperol Spritz in einem aktuellen Social-Summerdrink-Ranking vom ersten Platz verdrängt. Besonders auffällig ist dabei, wie rasant der Drink auf TikTok an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Das Ranking wurde von der Agentur Peak Ace gemeinsam mit dem Online-Weinhändler Vinos erstellt. Dafür wurde zwischen 30. Juni und 28. Juli 2026 beobachtet, wie häufig verschiedene Sommerdrinks auf TikTok und Instagram erwähnt wurden. Für das finale Ranking kamen nur Drinks infrage, deren Beitragszahlen im Untersuchungszeitraum tatsächlich anstiegen.

Der Sarti Spritz legt auf TikTok ordentlich zu

Der pinke Drink konnte seine TikTok-Beitragszahlen innerhalb von vier Wochen um 92,1 Prozent steigern. Damit haben sich die Erwähnungen beinahe verdoppelt und katapultierten den Sarti Spritz auf Platz eins des Rankings. Optisch passt er natürlich perfekt in die Social-Media-Welt: Der Sarti Spritz leuchtet kräftig rosa und wirkt damit deutlich verspielter als der klassische orangefarbene Aperol Spritz. Geschmacklich setzt Sarti Rosa auf Blutorange, Mango und Passionsfrucht und ist damit fruchtiger und weniger bitter als Aperol.

So wird der neue Sommer-Liebling gemixt

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Auch beim Rezept bleibt der Sarti Spritz nah am bekannten Spritz-Prinzip. Für einen Drink kommen laut Hersteller 9 cl Prosecco, 6 cl Sarti Rosa und 3 cl Soda in ein mit Eis gefülltes Weinglas. Dazu eine Limettenscheibe - fertig. Der neue Liebling ist damit vor allem eine fruchtigere Alternative zum klassischen Aperol Spritz. Und genau das könnte seinen Erfolg erklären: Das Grundprinzip bleibt vertraut, die Farbe und das Aroma bringen aber einen neuen Twist ins Glas.

Aperol ist trotzdem noch lange nicht weg

Vom Thron gestoßen bedeutet allerdings keineswegs, dass der Aperol Spritz plötzlich niemand mehr trinken möchte. Im Gegenteil: Der Spritz bleibt als Getränkekategorie extrem präsent.Auch Limoncello Spritz und Bellini gehören weiterhin zu den beliebten Varianten. Gleichzeitig dominieren einige andere Klassiker bei den absoluten Social-Media-Zahlen: Die Sangria kommt auf knapp vier Millionen Instagram-Beiträge, der Espresso Martini auf fast eine Million. Beide wachsen zwar langsamer als einige der aktuellen Trenddrinks, haben aber eine deutlich größere bestehende Community. Das Ranking misst also vor allem Dynamik und aktuelles Wachstum - nicht, welcher Drink insgesamt am häufigsten gepostet wurde.

Der Aperol Spritz ist also nicht verschwunden, aber er muss seine Krone teilen. Der Sarti Spritz ist laut aktuellem Social-Summerdrink-Ranking der am schnellsten wachsende Sommerdrink 2026 und damit der aktuelle Social-Media-Liebling.