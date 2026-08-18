Almdudler bringt limitierte Oktoberfest-Edition 2026 auf den Markt

Das Oktoberfest steht schon bald vor der Tür und für alle, die es kaum noch erwarten können, gibt es tolle Neuigkeiten. Almdudler bringt mit einer streng limitierten Sammler-Flasche und Trachten-Accessoires ein Stück Wiesn nach Österreich.

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Als offizieller Lizenzpartner der Stadt München sorgt Almdudler schon jetzt für ordentlich Wiesn-Vorfreude. Das österreichische Kult-Familienunternehmen bringt das neue Oktoberfest-Motiv auf seine legendäre Trachtenpärchenflasche, die auch in Österreich über den Almdudler Webshop erhältlich sein wird.

Die limitierte Wiesn-Flasche 2026

Das Herzstück der diesjährigen Kampagne ist die legendäre Almdudler Trachtenpärchenflasche. Sie hüllt sich 2026 in das offizielle Oktoberfest-Motiv, entworfen von Grafiker Florian Huber. Mit leuchtenden Farben und verspielten Details wie Riesenrad, Brezn, Tuba und Maßkrug fängt das Design die Atmosphäre des größten Volksfestes der Welt perfekt ein. Bereits seit 1952 ist dieses jährlich neu gewählte Motiv der visuelle Herzschlag des Oktoberfests und Almdudler trägt es mit Stolz.

© Almdudler

Während die Flasche in Deutschland in den ICE-Bordbistros der Deutschen Bahn und in der Münchner Gastronomie ausgeschenkt wird, können wir uns das Sammlerstück ganz bequem nach Hause bestellen. Pünktlich zum Wiesn-Start am 19. September 2026 landet die limitierte Edition im heimischen Almdudler Webshop.

"Wir freuen uns sehr, Teil der großen Wiesn Familie zu sein und die Verbundenheit von Almdudler mit dem Oktoberfest und seiner einzigartigen Tradition zu unterstreichen", schwärmt Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter von Almdudler.

Highlights für die Trachtenzeit

Was wäre das Oktoberfest ohne die richtige Ausstattung? Almdudler hat neben der Flasche noch zwei weitere Highlights am Start, die jedes Trachten-Herz höher schlagen lässt:

1. Der Almdudler Tonkrug

© Almdudler

Egal ob beim geselligen Trachtenfest mit Freunden oder bei der privaten Wohnzimmer-Wiesn: Aus diesem Tonkrug schmeckt die Kräuterlimonade gleich doppelt so gut. Im traditionellen Look sorgt er für die Extraportion Festzelt-Feeling.

(Preis: 8,49 Euro im Webshop)

2. Almdudler x Bavarian Caps

© Almdudler

Sie suchen noch das perfekte Accessoire zur Lederhose oder ein Geschenk? Zusammen mit dem Kult-Label Bavarian Caps bringt Almdudler eine Socken-Geschenkbox heraus. Sie erwarten gleich zwei Paar bequeme und hochwertige Socken: Ein Paar kommt in klassischem Rot mit gesticktem Trachtenpärchen, das zweite in Weiß mit einem detailreichen Stick der ikonischen Almdudler Formflasche. Die Socken sind nicht nur ein Hingucker, sondern bringen ein Stück österreichische Lebensfreude direkt in Ihren Kleiderschrank.

(Preis: 21,99 Euro im Webshop)

Holen Sie sich die Wiesn-Vorfreude nach Hause

Der Almdudler Tonkrug sowie die Almdudler x Bavarian Caps Socken Geschenkbox sind ab sofort im Almdudler Webshop erhältlich. Die limitierte Almdudler Oktoberfest Edition 2026 ist dann pünktlich zum Oktoberfest ab 19. September im Almdudler Webshop erhältlich.