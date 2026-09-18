Pickle-Sprudel: Neues Trend-Getränk sorgt für Ekel

Sauer, salzig und mit ordentlich Kohlensäure: In Großbritannien sorgt ausgerechnet Sprudelwasser mit Essiggurken-Geschmack für einen Hype. Was zunächst wie eine kulinarische Mutprobe klingt, wurde innerhalb weniger Tage zum Verkaufsschlager.

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Essiggurken passen zum Burger, zur Jause oder in den Kartoffelsalat. Ganz Mutige trinken nach einer langen Nacht vielleicht sogar einen Schluck Gurkerlwasser direkt aus dem Glas. Doch nun soll die saure Lake tatsächlich zum Lifestyle-Drink werden.

Das britische Unternehmen Yew hat ein "Pickle Sparkling Water" auf den Markt gebracht – also prickelndes Wasser mit Essiggurken-Geschmack. Bei den Kundinnen und Kunden kommt die ungewöhnliche Erfrischung aber erstaunlich gut an.

Essiggurken-Sprudel schlägt sogar Mineralwasser

Bereits in der ersten Woche bei der Bio-Supermarktkette Planet Organic soll der saure Sprudel zum meistverkauften Softdrink geworden sein. Laut Hersteller ließ er dabei sogar klassisches Mineralwasser hinter sich. Inzwischen würden Kundinnen und Kunden in den Geschäften sogar gezielt nach dem Pickle-Drink fragen.

Der Drink trifft damit offenbar genau den Geschmack der Stunde. Denn Gurken, eingelegte Zwiebeln, Kimchi und Sauerkraut feiern gerade ein großes Comeback. Sie fristen nicht mehr länger ein trauriges Dasein am Rand der Käseplatte, sondern werden plötzlich zu Snacks, Saucen, Cocktail-Zutaten – und jetzt eben auch zu Getränken.

Sauer ist das neue süß

Das einst eher biedere Essiggurkerl wird damit zum coolen Feinkostprodukt. Auch Spitzenköche haben die sauren Gläser wieder für sich entdeckt. Säure und knackiger Biss sorgen schließlich dafür, dass fettige und reichhaltige Gerichte weniger schwer wirken. Gleichzeitig lassen sich durch das Einlegen Lebensmittel länger haltbar machen und Reste verwerten.

Doch der aktuelle Pickle-Hype geht weit über die klassische Vorratskammer hinaus. Neue Marken experimentieren mit scharfen Gewürzen, ungewöhnlichen Gemüsesorten und auffälligen Verpackungen.

© Getty Images

Würden Sie diesen Trend-Drink probieren?

Geschmacklich dürfte Pickle Sparkling Water irgendwo zwischen Essiggurkenwasser, Mineralwasser und alkoholfreiem Dirty Martini liegen. Für Fans von süßen Limonaden ist der salzig-saure Sprudel vermutlich eine Herausforderung. Wer Essiggurken liebt, könnte darin jedoch tatsächlich eine erfrischende Alternative entdecken – besonders zu Burgern, Sandwiches oder nach einer langen Partynacht.

Ob wir bald auch in Österreich mit prickelndem Gurkenwasser anstoßen, bleibt abzuwarten. Eines muss man dem Drink aber lassen: Langweilig ist er definitiv nicht.