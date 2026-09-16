Neue Hoheit bringt eigenen Wein heraus

Die Neue Hoheit im Rosewood Vienna bekommt ihren eigenen Wein: Gemeinsam mit dem Weingut Bernhard Ott wurde ein Grüner Veltliner aus dem Wagram mit exklusivem Neue-Hoheit-Label aufgelegt.

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Die Neue Hoheit im Rosewood Vienna erweitert ihr kulinarisches Konzept und bringt erstmals eine eigene Weinedition auf den Tisch. Gemeinsam mit dem niederösterreichischen Weingut Bernhard Ott wurde der Ott Am Berg Grüner Veltliner 2025 mit einem eigens gestalteten Neue-Hoheit-Label versehen.

Der Wein ist ab sofort sowohl glasweise als auch in der Flasche erhältlich. Die Zusammenarbeit soll dabei vor allem zwei Welten verbinden: die Küche des Restaurants und die Weintradition einer bekannten österreichischen Winzerfamilie.

Vom Wagram nach Wien

Neue Hoheit Rosewood Vienna © Neue Hoheit Rosewood Vienna

Der Grüner Veltliner stammt vom Weingut Bernhard Ott in Feuersbrunn am Wagram. Der Familienbetrieb widmet sich bereits seit 1889 dem Weinbau und setzt heute vollständig auf biologische und biodynamische Bewirtschaftung. Der Ott Am Berg wird seit mehr als 20 Jahren gekeltert. Die Trauben für den Jahrgang 2025 stammen von Reben aus Feuersbrunn, Gösing und Fels am Wagram. Prägend für die Weine der Region sind die dortigen Lössböden, die dem Grünen Veltliner laut Weingut eine elegante und mineralische Stilistik verleihen. Der Jahrgang 2025 wurde Anfang September ausschließlich händisch gelesen.

Was hinter der Zusammenarbeit steckt

Neue Hoheit Rosewood Vienna © Neue Hoheit Rosewood Vienna

Auch kulinarisch setzt die Neue Hoheit auf einen starken Österreich-Fokus. Unter Executive Chef and Culinary Director Matthias Mezera stehen regionale Produkte, saisonale Zutaten und die Zusammenarbeit mit Produzenten aus der Umgebung im Mittelpunkt.

Diese Philosophie findet sich auch in der Weinkarte wieder. Österreichische Winzer und die Herkunft ihrer Weine spielen dort eine zentrale Rolle. Mit der exklusiv gestalteten Flasche bekommt nun auch die Zusammenarbeit mit Bernhard Ott ein sichtbares Zeichen.

Wein mit eigenem Label

Das Neue-Hoheit-Label macht aus dem Grünen Veltliner eine Edition, die speziell für das Restaurant gestaltet wurde. Damit soll nicht nur der Wein selbst, sondern auch die Verbindung zwischen österreichischer Weintradition, regionaler Küche und Wiener Genusskultur im Mittelpunkt stehen.