Drinks
oe24

Verkostet

Cooler Rotwein für den Spätsommer

© Scheiblhofer
Leicht gekühlt serviert, zeigt der "Cool John" vom Weingut Scheiblhofer im burgenländischen Andau eine frische Seite des Rotweins.
OE24 auf Google bevorzugen

Während gekühlte Rotweine in Italien längst zur sommerlichen Trinkkultur gehören, setzt sich dieser Trend nun auch hierzulande zunehmend durch. Mit dem "Cool John" greift das burgenländische Weingut Scheiblhofer diese Entwicklung auf und präsentiert eine Rotwein-Cuvée, die speziell für den Genuss an warmen Tagen konzipiert wurde.

Frischer Genuss aus dem Seewinkel

Die Trauben stammen aus dem burgenländischen Seewinkel, einer Region, die mit ihrem warmen Klima und mineralisch geprägten Böden ideale Voraussetzungen für charaktervolle Rotweine bietet. Mit 12,5 Prozent Alkohol präsentiert sich der "Cool John" trocken, frisch und besonders trinkfreudig. Leicht gekühlt entfaltet er seine fruchtigen und lebendigen Aromen besonders harmonisch.

Auch interessant

Aperol vom Thron gestoßen: Das ist der Sommerdrink 2026 laut Ranking

Die Pumpkin-Spice-Saison ist offiziell eröffnet

So früh wie noch nie: Sturmzeit hat schon begonnen

Etikett zeigt den perfekten Moment

Thermoetikett für optimale Trinktemperatur © Scheiblhofer

Ein besonderes Detail ist das innovative Thermoetikett. Sobald der Wein seine optimale Trinktemperatur von 6 bis 8 Grad Celsius erreicht hat, wechselt die Farbe des Etiketts von Weiß zu Blau. So erkennen Weinliebhaber auf einen Blick, wann der "Cool John" perfekt temperiert und bereit zum Genießen ist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Erdogan schickt Truppen nach Libyen

Aperol vom Thron gestoßen: Das ist der Sommerdrink 2026 laut Ranking

Adidas und DFL schließen 100-Millionen-Euro-Deal ab

Die Pumpkin-Spice-Saison ist offiziell eröffnet

'Diebisch Abend': 7 Einbrüche in Graz

So früh wie noch nie: Sturmzeit hat schon begonnen

Cooler Rotwein für den Spätsommer

Jäger erschoss Pony statt Wildschwein

Almdudler bringt limitierte Oktoberfest-Edition 2026 auf den Markt

Gucci kämpft mit KI-Postings vor Fashion-Show mit enormem Shitstorm