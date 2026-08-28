Cooler Rotwein für den Spätsommer

Leicht gekühlt serviert, zeigt der "Cool John" vom Weingut Scheiblhofer im burgenländischen Andau eine frische Seite des Rotweins.

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Während gekühlte Rotweine in Italien längst zur sommerlichen Trinkkultur gehören, setzt sich dieser Trend nun auch hierzulande zunehmend durch. Mit dem "Cool John" greift das burgenländische Weingut Scheiblhofer diese Entwicklung auf und präsentiert eine Rotwein-Cuvée, die speziell für den Genuss an warmen Tagen konzipiert wurde.

Frischer Genuss aus dem Seewinkel

Die Trauben stammen aus dem burgenländischen Seewinkel, einer Region, die mit ihrem warmen Klima und mineralisch geprägten Böden ideale Voraussetzungen für charaktervolle Rotweine bietet. Mit 12,5 Prozent Alkohol präsentiert sich der "Cool John" trocken, frisch und besonders trinkfreudig. Leicht gekühlt entfaltet er seine fruchtigen und lebendigen Aromen besonders harmonisch.

Etikett zeigt den perfekten Moment

Thermoetikett für optimale Trinktemperatur © Scheiblhofer

Ein besonderes Detail ist das innovative Thermoetikett. Sobald der Wein seine optimale Trinktemperatur von 6 bis 8 Grad Celsius erreicht hat, wechselt die Farbe des Etiketts von Weiß zu Blau. So erkennen Weinliebhaber auf einen Blick, wann der "Cool John" perfekt temperiert und bereit zum Genießen ist.