Israels Armee greift Jemens Hauptstadt an

Israels Militär hat einen Angriff der Luftwaffe auf die Hauptstadt des Jemens in der vergangenen Nacht bestätigt.

Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe hätten in Sanaa Angriffe geflogen, sagte Israels Armeesprecher Effie Defrin. Zuvor gab es Berichte über laute Explosionen in der Nacht in der Stadt. Der arabische Nachrichtensender Al-Arabiya berichtete, dass ein mutmaßlich von Israel geführter Angriff eine Zusammenkunft ranghoher Houthi-Funktionäre getroffen haben könnte.

Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf israelische Beamte, der Angriff habe dem Militärchef der proiranischen Houthi-Miliz, Mohammed Al-Ghamari, gegolten. Israels Militär äußerte sich auf Anfrage nicht dazu und erklärte lediglich, über die Ergebnisse des Angriffs berichten zu wollen.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greifen die Houthi Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Seit Mitte März haben die Houthi-Angriffe wieder zugenommen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele der Miliz, etwa auf den Flughafen in Sanaa sowie mehrere Häfen in dem Land. Unbestätigten Medienberichten zufolge feuerte die Houthi-Miliz in der vergangenen Nacht gemeinsam mit dem Iran Raketen in Richtung Israel ab.