Zwei Briten nach Weihnachtsschwimmen im Ärmelkanal vermisst

Das traditionelle Weihnachtsschwimmen im Ärmelkanal hat am Strand des englischen Dorfes Budleigh Salterton wohl zu einer Tragödie geführt.

Zwei Männer werden seit dem Morgen des ersten Feiertages vermisst, wie die Polizei mitteilte. "Die Polizei ist weiterhin vor Ort präsent", hieß es. Die Küstenwache hat ihre Suchmaßnahmen aber bereits am Donnerstagabend eingestellt.

Bei stürmischen Bedingungen waren Donnerstag früh mehrere Menschen aus dem Wasser geholt worden. Zwei Männer im Alter von etwa 40 und 60 Jahren konnten nicht gefunden werden. "Es ist schrecklich", sagte eine Anrainerin der Nachrichtenagentur PA. Es sei ein "sehr kalter und windiger Tag" gewesen. Mehrere Schwimmveranstaltungen an Weihnachten waren wegen einer Wetterwarnung abgesagt worden, die Teile von Südengland und Wales betraf.