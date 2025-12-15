B47-Bullendorf: Arbeiten 2. Abschnitt für Ortsdurchfahrt abgeschlossen

Arbeiten für den 2. Abschnitt der Ortsdurchfahrt Bullendorf im Zuge der Landesstraße B 47 sind nunmehr abgeschlossen.

Bundesrat Michael Bernard hat am 15. Dezember 2025 in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer im Beisein von Bürgermeister Josef Tatzber und dem NÖ Straßenbaudirektor-Stv. Rainer Irschik die Fertigstellung der Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt von Bullendorf im Zuge der Landesstraße B 47 vorgenommen.

Die Ausgangssituation:

Bedingt durch die über 50 Jahre alte Straßenkonstruktion entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 47 im Ortsgebiet von Bullendorf nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Weiters fehlten zum Teil Gehwege bzw. die Vorhandenen waren schon sehr schadhaft.

Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Wilfersdorf entschlossen, nach den Einbautenverlegungen durch die Gemeinde die Ortsdurchfahrt auf einer Gesamtlänge von rund 1,3 km neu zu gestalten. Der Bau soll in drei Abschnitten bis 2026 durchgeführt werden.

Nach der Fertigstellung der Arbeiten für den ersten Abschnitt vom östlichen Ortsbeginn bis zur Brücke über den Scherrunsengeraben im Vorjahr, sind nun die Arbeiten für den zweiten Abschnitt bis zum Bereich Kreuzung B 47 / Lindengasse / Bäckergasse abgeschlossen.

Ausführung zweiter Abschnitt

• Auf eine Gesamtlänge von rund 470 m wurde die gesamte Straßenkonstruktion erneuert und ein neuer Straßenbelag aufgebracht.

• Die Fahrbahn der Landesstraße B 47 wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 7,0 m ausgeführt.

• Durchgehend wurde beidseitig der Landesstraße B 47 ein Gehweg errichtet.

• Zusätzlich wurden für den ruhenden Verkehr Längsparkflächen angelegt.

• Im Bereich der Kirche wurde ein Fahrbahnteiler errichtet, um ein sicheres Queren der Landesstraße B 47 für Fußgänger und Fußgängerinnen zu ermöglichen.

• Auch auf die Grünraumgestaltung wird wert gelegt und sorgt künftig für ein harmonisches Ortsbild.

Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Mistelbach in Zusammenarbeit mit regionalen Bau- und Lieferfirmen unter Sperre durchgeführt. Die Kosten für den zweiten Abschnitt belaufen sich auf rund € 1,285 Mio. wobei rund € 0,650 Mio.- auf das Land NÖ und rund € 0,635 Mio.- auf die Marktgemeinde Wilfersdorf entfallen. Die Arbeiten für den dritten Abschnitt sind für 2026 geplant.