Diese Politik ruiniert uns

Gerald Grosz

Diese Politik ruiniert uns

Von
07.12.25, 09:00
Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Österreich wird seit Jahren nicht nur von Inflation geplagt, sondern von einer Regierung, die diesen Raubzug am eigenen Volk zur hohen Kunst erhoben hat. Monat für Monat verlieren die Menschen Geldwert, Kaufkraft, Vermögen – und die Regierung gießt Öl ins Feuer. Gebühren verdoppelt, Pensionisten abkassiert, Belastungen erhöht, bis selbst der Mittelstand am Limit knirscht. 400.000 Arbeitslose, eine De-Industrialisierung im Zeitraffer – und dennoch verkauft man uns diesen Niedergang als „alternativlos“.

Während andere Länder ihre Bürger schützen, Energiepreise deckeln, Treibstoffe begrenzen, steht Wien wie paralysiert daneben. Zwei Jahre wären Zeit gewesen, den Preiswahnsinn zu stoppen. Nichts geschah. Das Merit-Order-System, diese perverse Strompreis-Maschine, bleibt heilige Kuh – obwohl sie jede Familie ausbluten lässt.

Und dann: 19 Sanktionspakete. Ein Wirtschaftskrieg, der Europa schwächte, Russland kaum beeindruckte und Österreich ein Vermögen kostete. Unser „Solidaritätsbeitrag“? Die größte Vernichtung privaten Wohlstands seit Jahrzehnten.

Die Wahrheit ist bitter: Nicht die Inflation ruiniert uns – sondern eine Politik, die vorgibt, uns zu retten, während sie uns systematisch ausnimmt.

