Nussknacker feierte glanzvolle Premiere beim Europaballett St. Pölten

Mit großem Applaus und begeisterten Reaktionen des Publikums feierte das Ballett „Der Nussknacker“ am Freitagabend seine festliche Premiere.

Die Produktion verzauberte mit eindrucksvollen Tänzen, farbenprächtigen Kostümen und einer atmosphärischen Bühnenwelt – ein stimmungsvoller Auftakt in die Vorweihnachtszeit. Neben den Tänzerinnen und Tänzern des Europaballetts standen auch die Kinder der Akademie des Europaballetts auf der Bühne und verliehen der Produktion besondere Lebendigkeit und Authentizität.

Zahlreiche Ehrengäste

© Europaballett St. Pölten

Unter den zahlreich erschienenen Ehrengästen befanden sich Landtagsrätin Eva Prischl, Stadträtin Renate Gamsjäger, Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele, Stadträtin Gabriele Vavra, Gemeinderätin Dr. Susanne Binder–Novak, Nationalabgeordneter a. D. Anton Heinzl, Landeshauptmann-Stellvertreterin a. D. Heidemarie Onodi, ÖTR-Präsident Michael Kropf, Kommerzialrat Harald Sterle.

Mehrere Schulvorstellungen

Bereits im Vorfeld der Premiere fanden mehrere Schulvorstellungen statt, die auf große Nachfrage stießen. Zahlreiche Klassen aus ganz Niederösterreich nutzten die Gelegenheit, die zauberhafte Produktion live zu erleben – eine wertvolle kulturelle Erfahrung, die von Pädagoginnen und Schülern gleichermaßen begeistert aufgenommen wurde.

© Europaballett St. Pölten

Der künstlerische Leiter des Europaballetts Michael Fichtenbaum: „Ich bin außerordentlich stolz auf unser gesamtes Ensemble und das gesamte Team hinter den Kulissen. Die Premiere hat gezeigt mit wie viel Leidenschaft, Können und Herz unsere Tänzerinnen und Tänzer, aber auch kleine Kinder der Akademie des Europaballetts auf der Bühne stehen. Dass „Der Nussknacker“ so begeistert, bestätigt unsere Arbeit und motiviert uns für die kommenden Vorstellungen“.

Das Ballett „Der Nussknacker“ ist noch bis 23. Dezember zu sehen. Weitere Vorstellungen sind am

19.Dezember um 18:00 Uhr,



20. Dezember um 16:00,



21.Dezember um 16:00,



23. Dezember um 18:00 Uhr. Ort: Theater des Balletts, Oriongasse 4, 3100 St.Pölten