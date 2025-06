Flugzeug-Drama: Das letzte Selfie vor der Katastrophe

Ein Arzt-Ehepaar wollte mit seinen drei Kindern in Großbritannien ein neues Leben beginnen. Sie wollten diesen Moment mit einem Selfie festhalten, doch es sollte ihr letztes werden.

Der Ehemann Prateek Joshi arbeitet seit vier Jahren am Universitätskrankenhaus in Derby (England) als Radiologe. Er war zehn Jahre verheiratet mit seiner Ehefrau Komi Vyas. Sie war Ärztin in Udaipur und hat ihren Job gekündigt, um mit ihrem Mann und ihren gemeinsamen drei Kindern nach Großbritannien auszuwandern.

Am Donnerstagmorgen wollten sie ihre Reise vom "Sardar Vallabhbhai Patel International Airport" in der nordwestindischen Stadt Ahmedabad nach London starten. Im Air-India-Flug AI 171 schoss die Familie ein gemeinsames Selfie vor ihrem Abflug. Sie schauen glücklich aus und freuten sich auf ihr neues Leben in Großbritannien.

Kurz nach Start

Doch nach nur 32 Sekunden endete die Reise mit der Boeing 787-8 Dreamliner. Diese stürzte ab und explodierte mit 242 Menschen an Bord. Nur eine Person überlebte die Katastrophe. Prateek Joshi und seine Familie verloren bei dem Absturz ihr Leben.

Der Vater kehrte zwei Tage vor der Katastrophe von Großbritannien nach Indien zurück, um seine Familie mit nach Europa mitzunehmen. Am Flughafen verabschiedeten sich viele Verwandte von ihnen. Ohne eine Vorahnung zu haben, dass der Abschied für immer sei.

Im Universitätskrankenhaus in Derby herrscht große Trauer. Sein Kollege Rajeev Singh trauerte in einem Nachruf: "Prateek war voller Freude, er war ein wunderbarer Mann, Freund, Ehemann und Vater und ein außergewöhnlicher Radiologe, der in seinem Fachgebiet hohes Ansehen genoss. Er ging alles mit einem Lächeln an, strahlte Positivität aus und hatte einen großartigen Sinn für Humor."