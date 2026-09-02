Wein & Herkunft
Mineralisch. Präzise. Muschelkalk
Talentierter Nachwuchswinzer war gestern, Jürgen Trummer spielt schon des Längeren in der steirischen "A-Liga". Verantwortlich dafür sind nicht nur die Muschelkalkböden am Obegg, sondern auch der biologische Weingarten-Zugang. Die Kellerarbeit erfolgt mit Akribie im Ausbau und zugleich mit wenig Intervention für die super herkunftsbezogenen Weine. Der Ortswein Morillon "Ehrenhausen" 2023, zum perfekten Zeitpunkt gelesen, geht nach der Pressung ins 500 Liter Eichenfass.
Feine Weinkunst trifft steirische Gastlichkeit
Die Vergärung erfolgt spontan. Danach bleibt der Wein ein Jahr auf der Vollhefe im Fass und für weitere sechs Monate im Stahltank und kommt minimal geschwefelt in die Flasche. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein "Fine-Wine", bei dem an der Nase gelbe Früchte wie Birne und Quitte dominieren. Am Gaumen zeigt der Wein eine feine Textur mit schicker Cremigkeit und einer wunderbar strukturierten Säure. Ein exzeptioneller Ortswein - die Bourgogne lässt grüßen! Tipp: Neben dem Weingut betreiben die Trummers auch eine Buschenschank. Aufgetischt werden steirische Klassiker vom Käferbohnensalat bis hin zur Bretteljause und zeitgeistige Innovationen wie der eigene Karpfen als Dosenfisch. Hervorragende Qualität, vieles davon aus eigener Produktion oder von regionalen Produzenten. Sensationeller Weingartenblick von der Terrasse und herzliche Gastlichkeit inklusive!
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Auf einen Blick
Weinbaugebiet: Südsteiermark DAC
Preis: 22 Euro
Speisenbegleitung: gebratenes Kalbsbries
Bezugsquelle: www.trummerwein.at
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