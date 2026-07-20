Trend-Drink: Dieses eisgekühlte Getränk löst jetzt den Iced-Matcha ab

Iced Coffee war gestern, Iced Matcha ist längst überall – jetzt erobert ein neuer Sommerdrink die sozialen Netzwerke. Iced Kakao ist cremig, erfrischend, schnell gemacht und sorgt für Dessert-Feeling im Glas.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jeden Sommer gibt es dieses eine Getränk, das plötzlich in Cafés, auf Instagram und TikTok überall auftaucht. Zuerst war es der Iced Coffee, danach wurde grüner Iced Matcha zum absoluten Lifestyle-Drink. Doch jetzt bekommt der grüne Klassiker schokoladige Konkurrenz.

Iced Kakao gilt als der neue Sommer-Trend für alle, die es cremig, süß und trotzdem erfrischend mögen. Der Drink schmeckt wie ein flüssiges Schoko-Dessert, ist aber deutlich leichter als ein klassischer Milchshake – und lässt sich in wenigen Minuten zu Hause zubereiten.

© Getty Images/500px

Darum lieben jetzt alle Iced Kakao

Die Kombination aus kalter Milch, Eiswürfeln und intensivem Kakao passt perfekt zu heißen Tagen. Gleichzeitig wirkt der Drink deutlich gemütlicher als Kaffee oder Matcha. Er ist erfrischend, aber trotzdem schokoladig und cremig.

Je nach Geschmack kann man normalen Backkakao, hochwertigen Trinkkakao oder reine Kakaomasse verwenden. Wer auf zusätzlichen Zucker verzichten möchte, greift am besten zu ungesüßtem Kakao und süßt den Drink selbst mit Honig, Ahornsirup oder Dattelsirup.

Besonders beliebt ist derzeit sogenannter Edelkakao. Dieser soll intensiver und je nach Herkunft leicht fruchtig, nussig oder würzig schmecken. Damit erinnert der Trend ein wenig an Spezialitätenkaffee – nur eben in der Schoko-Variante.

Sanfter Wachmacher statt Koffein-Kick

Kakao enthält von Natur aus Theobromin, einen mit Koffein verwandten Pflanzenstoff. Dieser wird häufig als etwas sanfter und länger anhaltend beschrieben als der schnelle Koffein-Kick einer Tasse Kaffee.

Ganz koffeinfrei ist Kakao allerdings nicht. Wie viel Koffein und Theobromin tatsächlich im Getränk stecken, hängt von der verwendeten Sorte und der Menge ab. Wer empfindlich reagiert oder schlecht schläft, sollte den Schoko-Drink daher am Abend lieber nur in kleinen Mengen genießen.

© Getty Images/RooM RF

So einfach gelingt der Trend-Drink

Für einen klassischen Iced Kakao benötigt man nur wenige Zutaten:

Zutaten für 1 Glas 1-2 TL ungesüßtes Kakaopulver

40 ml heißes Wasser

150-200 ml kalte Milch oder Pflanzendrink

Eiswürfel

Honig, Ahornsirup oder Zucker nach Geschmack Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 5 Min. Personen: 1

Den Kakao zuerst mit dem heißen Wasser glatt rühren. Dadurch entstehen später keine Klumpen. Anschließend nach Belieben süßen und kurz abkühlen lassen.

Ein Glas großzügig mit Eiswürfeln füllen, die kalte Milch hineingießen und zum Schluss langsam den Kakao darüberlaufen lassen. So entsteht der angesagte Layer-Look, der auch auf Fotos besonders gut aussieht. Vor dem Trinken einfach umrühren.