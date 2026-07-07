Urlaub aus dem Glas
Frozen-Aperol: Der Trend-Drink für besonders heiße Tage
Kaum ein Drink gehört so sehr zum Sommer wie der Aperol Spritz. Der neueste Trend: Die Eiswürfel im Glas werden durch eine cremige Slushie-Variante ersetzt. In den Sozialen Medien geht der "Frozen Aperol" viral. Kein Wunder: Der Drink ist nicht nur herrlich erfrischend, sondern auch ein echter Hingucker und überzeugt auch geschmacklich.
So gelingt der Frozen Aperol
Alles, was man für die Slush-Version des beliebten Aperitifs braucht sind:
- Crushed Ice
- herber Aperol
- spritziger Sekt oder Prosecco
- fruchtiger Orangensaft
Zutaten für 2 Gläser
- 120 ml Aperol
- 100 ml Orangensaft
- 100 ml Sekt oder Prosecco
- 300 bis 400 g Eiswürfel
- 1-2 TL Zuckersirup
- 2 Orangenscheiben zum Garnieren
Zubereitung
- Aperol, Orangensaft, Prosecco oder Sekt und die Eiswürfel in einen leistungsstarken Mixer geben.
- Mixen, bis eine slushige, cremige Konsistenz entsteht.
- Zuckersirup hinzufügen.
- Frozen Aperol in zwei Gläser füllen.
- Mit Orangenscheiben servieren.
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Tipp: Am besten schmeckt der Frozen Aperol frisch, direkt nach dem Mixen.
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