Drinks
oe24

Urlaub aus dem Glas

Frozen-Aperol: Der Trend-Drink für besonders heiße Tage

© Getty Images
An heißen Tagen ist dieser neue Trend-Drink herrlich erfrischend. Wir verraten ein hervorragendes Rezept.
OE24 auf Google bevorzugen

Kaum ein Drink gehört so sehr zum Sommer wie der Aperol Spritz. Der neueste Trend: Die Eiswürfel im Glas werden durch eine cremige Slushie-Variante ersetzt. In den Sozialen Medien geht der "Frozen Aperol" viral. Kein Wunder: Der Drink ist nicht nur herrlich erfrischend, sondern auch ein echter Hingucker und überzeugt auch geschmacklich.

So gelingt der Frozen Aperol

Alles, was man für die Slush-Version des beliebten Aperitifs braucht sind:

  • Crushed Ice
  • herber Aperol
  • spritziger Sekt oder Prosecco
  • fruchtiger Orangensaft
© Getty Images

Zutaten für 2 Gläser

  • 120 ml Aperol
  • 100 ml Orangensaft
  • 100 ml Sekt oder Prosecco
  • 300 bis 400 g Eiswürfel
  • 1-2 TL Zuckersirup
  • 2 Orangenscheiben zum Garnieren
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 10 Min.
Personen: 2

Zubereitung

  1. Aperol, Orangensaft, Prosecco oder Sekt und die Eiswürfel in einen leistungsstarken Mixer geben.
  2. Mixen, bis eine slushige, cremige Konsistenz entsteht.
  3. Zuckersirup hinzufügen.
  4. Frozen Aperol in zwei Gläser füllen.
  5. Mit Orangenscheiben servieren.

Auch interessant

Wo es 2026 die beste Pizza Österreichs gibt

Diese beliebten Grill-Klassiker sollten Sie besser nicht auf den Rost legen

Süßes vom Rost: 4 geniale Rezepte für Nachtisch vom Grill

Tipp: Am besten schmeckt der Frozen Aperol frisch, direkt nach dem Mixen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aperol war gestern: Dieser neue Spritz erobert den Sommer 2026

Klingt wild, sorgt für Hype: Alle trinken jetzt Cola mit Schlagobers

Espresso mal anders: Dieser virale Drink spaltet gerade das Internet

Pommes im Martini? Dieser Cocktail-Trend überrascht gerade alle

Sommer-Sensation: Aperol Spritz gibt es jetzt aus der Dose!

Frozen-Aperol: Der Trend-Drink für besonders heiße Tage

Überraschend: In diesem Bundesland wird am meisten Kaffee getrunken

Ranking: Auf diesen Inseln ist der Aperol Spritz am günstigsten

Diese 5 Alkohol-Getränke sind echte Kalorien-Sparer

Österreichischer Gin zählt zu den besten der Welt!