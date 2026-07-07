Frozen-Aperol: Der Trend-Drink für besonders heiße Tage

An heißen Tagen ist dieser neue Trend-Drink herrlich erfrischend. Wir verraten ein hervorragendes Rezept.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kaum ein Drink gehört so sehr zum Sommer wie der Aperol Spritz. Der neueste Trend: Die Eiswürfel im Glas werden durch eine cremige Slushie-Variante ersetzt. In den Sozialen Medien geht der "Frozen Aperol" viral. Kein Wunder: Der Drink ist nicht nur herrlich erfrischend, sondern auch ein echter Hingucker und überzeugt auch geschmacklich.

So gelingt der Frozen Aperol

Alles, was man für die Slush-Version des beliebten Aperitifs braucht sind:

Crushed Ice

herber Aperol

spritziger Sekt oder Prosecco

fruchtiger Orangensaft

© Getty Images

Zutaten für 2 Gläser 120 ml Aperol

100 ml Orangensaft

100 ml Sekt oder Prosecco

300 bis 400 g Eiswürfel

1-2 TL Zuckersirup

2 Orangenscheiben zum Garnieren Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 10 Min. Personen: 2

Zubereitung

Aperol, Orangensaft, Prosecco oder Sekt und die Eiswürfel in einen leistungsstarken Mixer geben. Mixen, bis eine slushige, cremige Konsistenz entsteht. Zuckersirup hinzufügen. Frozen Aperol in zwei Gläser füllen. Mit Orangenscheiben servieren.

Tipp: Am besten schmeckt der Frozen Aperol frisch, direkt nach dem Mixen.