Grill-Desserts
Süßes vom Rost: 4 geniale Rezepte für Nachtisch vom Grill
Topfenbällchen mit gegrillten Pflaumen
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 2 Stängel Zitronengras
- 100 g Crème fraîche
- 2 EL Honig
- 3 EL Limettensaft
- 500 g Magertopfen
- 500 g Pflaumen
- 1 EL Zitronensaft
- 2 EL Staubzucker
- 1 Stängel Minze
- 1 Paar Essblüten
ZUBEREITUNG
- Zitronengras putzen, mit einem Messer kräftig anklopfen und anschließend fein hacken. Mit Crème fraîche, Honig und Limettensaft verrühren und 3–4 Stunden in den Kühlschrank stellen.
- Anschließend durch ein Sieb streichen und mit dem Topfen vermischen. In vier Portionen teilen und in je ein sauberes Mulltuch einwickeln. Mit Bratengarn fest zubinden und im Kühlschrank ca. 24 Stunden über einer Schüssel abtropfen lassen.
- Pflaumen waschen, in Scheiben schneiden und dabei die Steine entfernen. Mit Zitronensaft und Staubzucker mischen und auf dem Grill in einer Alu-Grillschale 3–4 Minuten grillen und leicht karamellisieren lassen. Minze waschen, trockenschütteln und Blätter in feine Streifen schneiden.
- Frischkäsebällchen mit den Pflaumen anrichten und mit dem ausgetretenen Saft der Pflaumen beträufeln. Mit Minze und Essblüten garnieren und servieren.
S‘mores-Cupcakes
ZUTATEN FÜR 12 STÜCK
- 175 g weiche Butter
- 150 g Zucker
- 4 Stk. Eier
- 1 Bio Zitrone; Abrieb
- 175 g Mehl
- 40 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 1/2 TL Backpulver
- 80 g Graham Cracker
- 24 Stk. Marshmallows
- 100 g Zartbitter-Kuvertüre
- 150 g Marshmallowcreme
ZUBEREITUNG
- Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Die Mulden eines Cupcake- oder Muffinbackblechs mit Papierförmchen oder zurechtgeschnittenem Backpapier auslegen.
- Die Butter mit dem Zucker schaumig schlagen. Die Eier mit dem Zitronensaft und -abrieb verquirlen und zusammen mit Mehl, Mandeln und Backpulver unter die Masse mengen. Gut verrühren und in die Förmchen füllen.
- Cracker grob zerbrechen und auf dem Teig verteilen. Leicht eindrücken und die Muffins im Ofen ca. 25 Minuten goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.
- Vor dem Servieren den Grill anheizen, Marshmallows auf Spieße stecken und rundherum ca. 3 Minuten grillen. Kuvertüre bei geringer Hitze schmelzen lassen.
- Muffins mit der Marshmallowcreme bestreichen und mit der Kuvertüre beträufeln. Je 2 gegrillte Marshmallows darauf setzen und sofort servieren.
Marshmallow-Banane
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 4 Stk. Bananen
- 4 EL Mini-Marshmallows
- 4 EL gehackte Zartbitter-Schokolade
- 4 EL Knuspermüsli
ZUBEREITUNG
- Den Grill auf ca. 200 °C vorheizen. Bananen auf die Arbeitsfläche legen, Schale jeweils längs aufschneiden und die Öffnung leicht auseinanderdrücken. Mini-Marshmallows und dann die Schokolade darin verteilen.
- Bananen auf den heißen Grillrost legen. Grill mit dem Deckel verschließen. Für 5–6 Minuten backen. Gebackene Bananen vorsichtig vom Grillrost nehmen, mit dem Knuspermüsli bestreuen und servieren.
Ananas mit Zitronen-Ingwer-Granita
ZUTATEN FÜR 4-8 PERSONEN
- 4 cm Ingwer
- 100 g Zucker
- 6 Stk. Zitronen
- 100 g Zucker
- 2 TL Butter
- 100 g gehackte Cashewkerne
- 1 ganze Ananas
- 1 Paar Thai-Basilikum
ZUBEREITUNG
- Ingwer schälen und fein hacken. Zucker mit 200 ml Wasser und dem Ingwer in einem Topf ca. 5 Minuten sprudelnd köcheln lassen. Dann vom Herd nehmen.
- Zitronen auspressen, den Saft unter den Sirup rühren und abkühlen lassen. Anschließend Topfinhalt in eine flache Metallschale füllen und im Gefrierschrank mindestens 4 Stunden frieren lassen. Dabei alle 30 Minuten mit einer Gabel umrühren. Vor dem Servieren nochmal kräftig durchrühren.
- Für das Karamell den Zucker in eine Pfanne streuen und bei mittlerer Hitze ohne Rühren schmelzen lassen. Sobald der Zucker flüssig ist, unter Rühren weiter erhitzen, bis die Masse eine goldene Farbe annimmt. Dann Butter unterrühren und alles zu goldbraunen Karamell köcheln lassen.
- Cashews dazugeben, mit dem Karamell vermengen und Pfanneninhalt auf ein Backpapier geben. Gleichmäßig flach streichen und erkalten lassen.
- Ananas schälen und längs in Spalten schneiden, dabei den harten Strunk entfernen. Auf dem Grill unter Wenden von allen Seiten 2–3 Minuten grillen.
- Zum Servieren die Granita in Schälchen verteilen. Nusskaramell klein hacken und darüberstreuen. Gegrillte Ananasstücke dazulegen und mit frischem Thai-Basilikum garniert servieren
Rezepte von StockFood.
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