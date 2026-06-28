OE24 entdecken

Genial einfach: So machen Sie das perfekte Eis zu Hause selbst

4 himmlische Kirsch-Desserts für den Sommer

Fingerfood: Die besten Snack-Ideen für die WM

Diese Obstkuchen wollen gerade alle nachbacken

Zu heiß zum Kochen? Diese Gazpacho-Rezepte retten Ihren Sommer

Diese 3 Erdbeer-Airfryer-Rezepte machen süchtig

Unsere besten Rezepte für Gartenparty, Balkonabend oder Picknick

Eis am Stiel selber machen: Die besten Rezepte für heiße Tage

Obst als Hauptspeise? Herzhafte Rezepte mit Pfirsich & Co.

Saftig & fluffig: Die besten Blechkuchen mit Saison-Früchten