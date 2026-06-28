Sommer auf dem Blech
Saftig & fluffig: Die besten Blechkuchen mit Saison-Früchten
Ribisel-Topfen-Kuchen mit Schokoladenboden
ZUTATEN FÜR 1 BLECH
- 200 g Mehl
- 2 El Kakaopulver
- 1/2 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- 60 g Zucker
- 100 g Butter
- 1 Stk. Ei
- 200 g Ribisel
- 3 EL Vanillepuddingpulver
- 120 g Staubzucker
- 500 g Topfen
- 100 g Obers
- 250 g Frischkäse
- 3 Stk. Eier
ZUBEREITUNG
- Für den Boden das Mehl mit Kakao, Backpulver, Salz und Zucker vermischen. Mit der Butter in Stücken und dem Ei zu einem glatten Teig verkneten. Dabei nach Bedarf etwas kaltes Wasser ergänzen.
- Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kühlen. Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Backform (20 x 30 cm) mit Backpapier auslegen.
- Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen und den Boden der Form damit auslegen. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten belegen und ca. 10 Minuten vorbacken. Hülsenfrüchte und Papier entfernen und Teigboden abkühlen lassen.
- Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze einstellen. Für den Belag die Ribisel abbrausen, verlesen und trockentupfen. Mit 1 EL Puddingpulver und 1 EL Staubzucker locker vermischen.
- Topfen mit Obers, Frischkäse, Eiern, restlichem Puddingpulver und Staubzucker glatt rühren. Die Creme auf den Boden füllen und mit den Beeren bestreuen. Zurück im Ofen ca. 50 Minuten goldbraun fertig backen. Nach dem Auskühlen in 12 Stücke schneiden.
Marzipan-Nektarinen-Schnitten
ZUTATEN FÜR 1 BLECH
- 150 g Butterkekse
- 100 g Amarettini
- 80 g flüssige Butter
- 100 g Marzipanrohmasse
- 8 Blätter Gelatine
- 450 g Doppelrahmfrischkäse
- 70 g Staubzucker
- 250 g griechisches Joghurt
- 200 ml Obers
- 2 EL Vanillezucker
- 2 Stk. Nektarinen
ZUBEREITUNG
- Butterkekse und Amarettini in einem Gefrierbeutel mit dem Nudelholz zerkrümeln und mit der Butter vermengen. Marzipan reiben, untermischen und alles gut vermengen. Bei Bedarf noch etwas Butter einarbeiten.
- Einen Backrahmen auf eine Größe von 20 x 30 cm einstellen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Die Brösel-Mischung gleichmäßig darin verteilen und festdrücken. Mindestens 1 Stunde kalt stellen.
- Dann für den Belag die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Frischkäse mit Staubzucker und Joghurt verrühren. Gelatine tropfnass in einen kleinen Topf erwärmen und auflösen und 2–3 EL der Frischkäsecreme darunter rühren.
- Dann die Mischung unter die übrige Creme mengen. Obers mit Vanillezucker steif schlagen und ebenfalls unterziehen. Creme auf den gekühlten Marzipanboden geben, glatt streichen und im Kühlschrank in ca. 4 Stunden fest werden lassen.
- Zum Servieren die Nektarinen waschen, halbieren, entsteinen und in Spalten schneiden. Den gekühlten Kuchen leicht mit Kakaopulver bestauben. In 20 Stücke schneiden und jeweils mit Nektarinenspalten belegen.
Zitronen-Schnitten
ZUTATEN FÜR 1 BLECH
- 125 g Zucker
- 4 Stk. Eier
- 120 ml Pflanzenöl
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 2 EL Zitronensaft
- 220 g Mehl
- 3 EL Stärke
- 1 TL Backpulver
- 175 g Joghurt
- 150 g Staubzucker
- 2 EL Zitronensaft
- 50 g Lemon Curd
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech (ca. 30 x 40 cm) mit Backpapier belegen. Zucker und Eier miteinander verquirlen, bis sich der Zucker gelöst hat.
- Dann Öl, Zitronenabrieb und Zitronensaft unterrühren. Mehl mit Stärke und Backpulver mischen und nach und nach mit dem Joghurt untermengen, bis ein homogener Teig entsteht.
- Teig auf dem Backblech verstreichen und im Ofen 25–30 Minuten backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Aus Staubzucker und Zitronensaft einen Guss herstellen. Auf dem Kuchen verteilen, Lemon Curd in Tupfen daraufgeben und wolkig verstreichen. Glasur trocknen lassen und den Kuchen zum Servieren in Stücke schneiden.
Erdbeer-Schokokuchen mit griechischem Joghurt
ZUTATEN FÜR 1 KUCHEN
- 300 g Zartbitterschokolade
- 6 Stk. Eier
- 250 g Butter
- 250 g Zucker
- 4 EL Kakaopulver
- 100 g Mehl
- 250 g Mascarpone
- 300 g griechisches Joghurt
- 1 Päckchen Vanillepuddingpulver
- 350 g Erdbeeren
ZUBEREITUNG
- Den Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Schokolade grob hacken und in einer Metallschüssel im heißen Wasserbad schmelzen.
- Eier mit Butter in einer Schüssel schaumig schlagen, Zucker einrieseln lassen und weiter cremig rühren. Flüssige Schokolade, Kakaopulver sowie das Mehl unter die Mischung rühren.
- Ein Backblech (ca. 25 x 35 cm) einfetten und mit Mehl bestäuben. Schokoladenteig darauf streichen und im Ofen etwa 25 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.
- Inzwischen Mascarpone, Joghurt und Vanillepuddingpulver verrühren. Erdbeeren waschen, putzen und vierteln oder in kleine Stücke schneiden.
- Vanillecreme vorsichtig auf dem abgekühlten Schokokuchen verstreichen und die Erdbeeren auf der Creme verteilen. In Stücke geschnitten servieren.
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