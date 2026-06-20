Zu heiß zum Kochen? Diese Gazpacho-Rezepte retten Ihren Sommer

Jetzt schlägt die Stunde der Gazpacho! Die legendäre kalte Suppe ist weit mehr als nur püriertes Gemüse: Sie ist eine eiskalte Vitaminbombe, die mit den unterschiedlichen Aromen spielt. Perfekt für die Sommertage!

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Paprika-Gazpacho mit Feta

© StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 2 Stk. Salatgurken

350 g Paradeiser

200 g rote Spitzpaprika

600 ml kalter Gemüsefond

4 EL scharfer Ajvar

4 EL Weißweinessig

4 EL Olivenöl

1 Prise Salz, Pfeffer

2 Scheiben Vollkornbrot

200 g Feta

1 Kästchen Kresse nach Belieben Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Gurken waschen und die Enden abschneiden. Paradeiser waschen und putzen. Paprika längs halbieren, putzen und waschen. Von jeder Gemüsesorte jeweils 50 g in kleine Würfel schneiden und beiseitestellen. Restliches Gemüse in grobe Stücke schneiden und mit Fond, Ajvar, Essig, 2 EL Olivenöl und etwas Salz im Mixer fein pürieren. Die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt etwa 30 Minuten kühl stellen. Inzwischen das Brot entrinden und in kleine Würfel schneiden. Restliches Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen und die Brotwürfel darin bei schwacher Hitze unter Rühren etwa 5 Minuten knusprig rösten. Herausnehmen, mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen. Feta grob zerbröckeln. Zum Servieren die Gazpacho mit den Gemüsewürfeln, Croûtons und Feta bestreut servieren. Nach Belieben mit Gartenkresse garnieren.

Green Gazpacho

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1 Stk. Zwiebel

1 Stk. Knoblauchzehe

2 grüne Paradeiser

1/2 Stk. Salatgurke

1 grüne Chilischote

1 grüne Paprika

2 Stangen Staudensellerie

120 g Frischkäse

2 EL Sherryessig

3 EL Olivenöl

500 ml eiskalter Gemüsefond

1 Prise Salz, Pfeffer

1/2 gelbe Paprika

4 Stk. Radieschen

1 Handvoll Brunnenkresse Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und vierteln. Paradeiser, Gurke, Chilischote, Paprika und Sellerie waschen, putzen oder schälen. Alles in den Mixer geben, Frischkäse, Essig, Öl und Fond zufügen und alles fein pürieren. Die grüne Gazpacho mit Salz und Pfeffer würzen und 3–4 Stunden kühlen. Inzwischen die gelbe Paprika und die Radieschen waschen und putzen. Die Paprika in kleine Würfel, die Radieschen in dünne Scheiben schneiden. Brunnenkresse verlesen, waschen und trockenschütteln. Die gut gekühlte Suppe abschmecken, in Gläser (je 250–300 ml) füllen und mit Paprikawürfeln, Radieschen und Brunnenkresse garnieren. Alles noch mit ein paar Tropfen Olivenöl beträufeln und servieren.

Paradeiser-Nektarinen- Gazpacho mit Nektarinen-Basilikum-Relish

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ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN 50 g Staubzucker

85 ml Reisessig

1 Prise Salz

1 Stk. Nektarine

1 Stängel Basilikum

1 Stk. Gewürzgurke

1 Stk. Paradeiser

1 EL Limettensaft

500 g Paradeiser

1/2 kleine Salatgurke

1 gelbe Paprika

500 g Nektarinen

1 Stk. Schalotte

1 Stk. Knoblauchzehe

25 ml Paradeisermark

3 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

2 Scheiben Weißbrot

2 TL Salt, Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 35 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Für das Relish den Staubzucker mit Reisessig und Salz in einem kleinen Topf aufkochen und in ca. 5 Minuten sirupartig einköcheln lassen. Inzwischen die Nektarine waschen, halbieren, entsteinen und klein würfeln. Basilikum abbrausen, trocken-schütteln, die Blätter abzupfen und in Streifen schneiden. Gewürzgurke in kleine Stücke schneiden. Paradeiser waschen, nach Belieben häuten, vierteln, entkernen und in schmale Spalten oder kleine Würfel schneiden. Die vorbereiteten Zutaten in eine Schüssel geben, mit Sirup und Limettensaft mischen. Das Relish abschmecken und bis zum Servieren kühl stellen. Für die Suppe die Paradeiser waschen, kreuzweise einschneiden, kurz in kochendes Wasser tauchen und häuten. Gurke schälen, halbieren und entkernen. Paprika waschen, putzen und alles grob würfeln. Nektarinen waschen, halbieren, entsteinen und grob hacken. Schalotte und Knoblauch abziehen und klein würfeln. Brot entrinden und in Stücke schneiden. Mit dem Gemüse, Nektarinen, Schalotte, Knoblauch, 125 ml kaltem Wasser sowie den restlichen Zutaten in den Mixer geben und alles fein pürieren. Die Gazpacho ca. 3 Stunden kühl stellen. Anschließend abschmecken und in Schalen, tiefe Teller oder Gläser verteilen. Jeweils mit etwas Relish toppen und mit Basilikum garniert servieren.

Wassermelonen-Paradeiser-Gazpacho

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ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN 800 g Kirschparadeiser

3 Stk. Knoblauchzehen

1 rote Peperoni

2 Stangen Staudensellerie

1 rote Zwiebel

300 g Wassermelonenfruchtfleisch

50 g entrindetes Weißbrot

80 ml Paradeisersaft

2 EL Weißweinessig

1 Prise Salz, Peffer

1 Handvoll Basilikum

1 grüne Peperoni

4-6 Stk. Kirschparadeiser

4-6 Stücke Wassermelone Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Paradeiser waschen und vierteln. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Peperoni waschen, putzen und hacken. Sellerie waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Zwiebel abziehen und würfeln. Melonenfruchtfleisch und Weißbrot in Würfel schneiden. Alles im Mixer mit Paradeisersaft, Essig, Salz und Pfeffer fein pürieren. Die Suppe würzig abschmecken und ca. 3 Stunden kühl stellen. Vor dem Servieren Basilikum abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Grüne Peperoni waschen, putzen und in Ringe schneiden, dabei nach Belieben für weniger Schärfe die Kerne und weißen Trennwände entfernen. Kirschparadeiser waschen und halbieren oder vierteln. Die Gazpacho in Schalen oder tiefe Teller füllen, mit Paradeiser, Peperoni und Basilikum garnieren. Mit Pfeffer übermahlen, mit Olivenöl beträufeln und mit einem Stück Wassermelone servieren.

Avocado-Gazpacho

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 2 grüne Paprika

1 Stk. Salatgurke

4 Stangen Staudensellerie

60 g gemahlene Mandeln

2 TL Flohsamenschalen

2 Stk. Avocados

6-8 EL Limettensaft

1 Prise Salz, Pfeffer

1 Msp. Kreuzkümmelpulver

1/2 TL Ahornsirup

300 g Mini-Mozzarella

8 Stiele Minze

4 TL Mandelblättchen

1 grüne Chilischote Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Paprika, Gurke und Sellerie waschen und putzen. Gurke schälen und alles in grobe Stücke schneiden. Mit den gemahlenen Mandeln und Flohsamenschalen in einen leistungsstarken Mixer geben. Avocados halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch aus der Schale in den Mixer löffeln. Limettensaft und 500 ml kaltes Wasser dazugeben und alles cremig pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Ahornsirup abschmecken. Mozzarella gut abtropfen lassen. Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett rösten und abkühlen lassen. Minze und Chilischote abbrausen, Minzeblätter von den Stielen zupfen, Chilischote putzen, entkernen und in feine Ringe schneiden. Gazpacho in Schalen anrichten. Mozzarellabällchen darauf verteilen. Mit Mandelblättchen, Minze und Chili garniert servieren.

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