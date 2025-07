Dragons vor AFL-Play-off gegen Prag gewarnt

Im ersten Halbfinale der AFL treffen die Danube Dragons am Sonntag (ab 16 Uhr, live ORF on) auf Titelverteidiger Prag.

Es ist angerichtet: Die heimische Football-Liga geht in die entscheidende Phase. Am Wochenende stehen die beiden Halbfinale am Programm. Am Samstag empfangen die Danube Dragons am Donaufeldplatz den amtierenden Austrian-Bowl-Sieger aus Tschechien, die Prague Black Panthers.

Schon im Vorjahr überraschten die Gäste nach Platz drei im Grunddurchgang mit Siegen über Graz und die Vienna Vikings mit dem ersten AFL-Titel der Geschichte. Für die Dragons war es eine ereignisreiche Saison. Head Coach Fred Armstrong war zu Beginn des Jahres nicht dabei und verließ das Team überraschend kurz vor Saisonende in Richtung ELF zu Rhein Fire. Das erfolgreiche Duo Florian Pos und Michael Hönig hat nun offiziell wieder als Chef-Trainer-Duo das Sagen.

© GEPA

"Wir hatten die Leitung eigentlich ab September. Fred war leider nur ein Monat da", gibt Pos einen Einblick und gibt zu: "Was sich geändert hat, ist, dass Coach Armstrong die Entscheidungen getragen hat, die liegen nun bei uns." Doch bereits vor drei Jahren, beim zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte, leitete das Erfolgs-Duo die Geschicke des Vereins. Ein gutes Omen?

Pos: "Wird uns nicht mehr passieren"

Im Grunddurchgang konnten beide Teams je ein direktes Duell für sich entscheiden. Brisant war, dass die Tschechen bei ihrem Heimsieg dank drei erfolgreicher Onside-Kicks das Spiel für sich entschieden haben. Die Dragons sind gewarnt. Pos: "So etwas wird uns nicht mehr passieren. Sie werden es wieder versuchen, aber das wird ihnen nicht gelingen."

Auch für Jung-Quarterback Alexander Reischl ist es eine besondere Partie. Der Salzburger absolvierte heuer am ersten Spieltag mit einer Glanzleistung gegen Prag sein erstes Spiel als Starter. Nach einer erfolgreichen Rookie-Saison mit Sieg im Grunddurchgang hat der Spielmacher bis zum letzten Training neue Sachen gelernt. Jetzt will er auch das Gefühl kennen lernen, wie es schmeckt einen Play-off-Sieg feiern zu können.

© GEPA

Cheftrainer Pos gibt vor dem Play-off-Kracher auf jeden fall die Marschroute vor: "Wir sind für jede Situation vorbereitet, die sie uns auf den Kopf werfen werden. Donaufeld ist und bleibt eine Festung – und genau das werden wir am Samstag auch verteidigen!"