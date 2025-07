Vikings hoffen nach Quarterback-Wirbel auf Wunder von Graz

Nach turbulenten Wochen wollen die Vienna Vikings im Halbfinal-Kracher gegen die Graz Giants am Sonntag (ab 16 Uhr, live ORF Sport+) wieder für positive Schlagzeilen sorgen.

Die Vorbereitung der Vienna Vikings auf den Halbfinal-Hit der AFL gegen die Graz Giants lief alles andere als nach Wunsch. Der heimische Rekordmeister trennte sich vergangene Woche von US-Quarterback Aaron Ellis. Nur mit einer Sondergenehmigung des AFBÖ konnte man mit Russell Minor-Shaw einen US-Spielmacher als Ersatz holen.

Der ehemalige College-Spieler hatte nur drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft, um seine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Noch dazu ist er vom Spielertyp völlig anders. Minor-Shaw ist ein mobiler Quarterback, kein Vergleich zu Ellis, der mehr auf seine Receiver vertraut hat. Bitter ist für die Vikings nur, dass man nicht schon vor Saisonbeginn einen Ersatz-Quarterback im Kader hatte. Denn Mike Szabo und Nico Hrouda wurden im Winter in das ELF-Team befördert.

Der Spielertausch könnte allerdings auch ein Problem für die Hausherren aus Graz darstellen. Denn im Grunddurchgang konnte man beide Spiele knapp für sich entscheiden. Nun muss man sich auf einen völlig unbekannten Spieler einstellen, während die Hauptstädter aus den zwei Niederlagen gelernt haben. "Wir wollen uns jetzt die Revanche in der Postseason holen. Es werden zwei spannende Spiele werden, aber wir haben uns über die letzten Wochen gut vorbereitet und sind ready to go für die Playoffs", meint Vikings-Head-Coach Benjamin Sobotka.

Beide Teams kämpfen gegen Titel-Fluch

Auch sein Gegenüber Stefan Pokorny brennt auf den Kracher und will den dritten Sieg gegen die Wikinger in einer Saison einfahren: "Nach einer erfolgreichen regular Season möchten wir nun den nächsten Schritt machen und in die Austrian Bowl einziehen. Wir freuen uns, dass wir dieses Spiel zu Hause in Eggenberg austragen können. Wir müssen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und über vier Viertel unseren besten Football spielen."

Für beide Teams steht viel am Spiel. Die Grazer warten überhaupt seit 2016 auf einen Final-Einzug, der letzte Titel datiert aus dem Jahre 2008. Auf der anderen Seite sind die Vikings Dauergast im Austrian Bowl. Seit 2011 schaffte man immer den Sprung ins Endspiel, allerdings konnte man - mit Ausnahme der Final-Serie während Corona - den Titel zuletzt 2014 die AFL gewinnen. Diese Serie soll endlich beendet werden.

Wie die Steirer im Falle einer Niederlage reagieren, bleibt allerdings abzuwarten. Schon zum Auftakt sorgte ein fragwürdiger Protest für Diskussionsstoff. Nach dem 28:6-Sieg in Salzburg legte man wegen "des unberechtigten Einsatzes von E-Klasse Import" Einspruch ein und bekam Recht. Das Spiel wurde stattdessen mit 35:0 gewertet. Am Ende belegte man Platz 2 im Grunddurchgang und empfängt nun die Wiener, die mit ihrem in Ligakreisen umstrittenen Quarterback-Tausch sich allerdings beim Vorstand des AFBÖ abgesichert haben.