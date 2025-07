Quarterback-Schock für die Vienna Vikings

Eine Woche vor dem entscheidenden Halbfinal-Hit gegen Graz stehen die AFC Vienna Vikings ohne Quarterback da.

Paukenschlag in der heimischen Football-Liga. Die Vienna Vikings verkünden mit sofortiger Wirkung die Trennung von Quarterback Aaron Ellis und das eine Woche vor dem Play-off-Start. Ein herber Rückschlag für den heimischen Rekordmeister.

Der US-Amerikaner wechselt in die X-League in Japan zu den Ibaraki Saviors. "Ich bin dankbar für die Unterstützung der Fans und meiner Teamkollegen. Das einzige, das nervt, ist, dass ich nicht bis zum Schluss bleiben kann", verabschiedet sich der Spielmacher.

Not am Mann

Die Vikings wollten heuer den ersten Austrian-Bowl-Titel seit 2014 (Ausnahme der Corona-Titel) holen. Vor der Saison holte man den Import, weil man die beiden Spielmacher Nico Hrouda und Mike Szabo an das ELF-Team der Vikings abgeben musste. Nun ist absolut Not am Mann, denn nominell steht kein zweiter Quarterback im Kader.

Die Hauptstädter gastieren am 13. Juli in Graz und müssen im ewigen Klassiker gewinnen. Vor allem die Entscheidung, wer die WkingerVikings aufs Feld führt, muss schnell getroffen werden. Gut möglich, dass erneut auf einen amerikanischen Import dabei gesetzt wird.