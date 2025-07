Nur 3 Tage Zeit: Er soll die Vikings retten

Die AFC Vienna Vikings mussten dringend handeln nachdem US-Quarterback Aaron Ellis den Verein überraschend vor den Play-offs verlassen hatte.

Das Timing könnte schlechter nicht sein. Die Vienna Vikings müssen ausgerechnet vor dem Play-off-Halbfinale am Sonntag gegen die Graz Giants einen neuen Quarterback suchen (oe24 berichtete). Die Nachfolge mit der denkbar schwersten Aufgabe ist nun geklärt.

Wie der Verein mitteilt, wird Russell Minor-Shaw den Rekordmeister gegen die Steirer aufs Feld führen. Der Amerikaner spielte zuletzt für das King's College in Pennsylvania und überzeugte dort als mobiler, spielstarker Quarterback. Damit verpflichteten die Wiener obendrein einen völlig anderen Spielertypen, als es Ellis war, der in die japanische Liga wechselte.

© Gerhard Janoch/Vienna Vikings

Die Vikings bekamen für die Verpflichtung des neuen Spielmachers eine Ausnahmegenehmigung des AFBÖ, weil laut Reglement nur Spieler in den Play-offs eingesetzt werden dürfen, die mindestens 50 Prozent des Grunddurchgangs im Kader standen.

Drei Trainings vor Schicksalsspiel

Viel Zeit bleibt der Neuverpflichtung allerdings nicht. Er hat genau drei Trainingseinheiten, bevor es per Bus in die Steiermark geht. Bis dahin muss er seine neuen Receiver und die Spielzüge der Vikings kennen lernen. Denn das Ziel ist klar: Es soll die jahrelange Titeldurststrecke beendet werden. Abgesehen von dem Corona-Finale mit einem Best-of-Five gegen Graz konnte man zuletzt 2014 die Austrian Bowl gewinnen und das obwohl man jedes Jahr das Endspiel erreichte.

Ein herausforderndes Unterfangen gegen die gefähliche Defense der Giants. "Wir sind sehr froh einen QB wie Russell so schnell gefunden haben. Er hat am College gezeigt dass er sowohl im Run als auch im Pass Game seine Akzente setzen kann. Zusätzlich dazu ist er ein Leader den man sich nur wünschen kann. Wir freuen uns schon sehr Russell am Samstag in Graz spielen zu sehen“, so Vikings Head-Coach Benjamin Sobotka.