Nächste Legende: Er wird neuer ManUnited-Coach
Nächste Legende: Er wird neuer ManUnited-Coach

12.01.26, 11:31
Seit Sir Alex Ferguson nicht mehr Manager bei Manchester United ist - also seit fast 13 Jahren - kommt der Verein nicht zur Ruhe. Seit der Entlassung von Ruben Amorim ist man wieder auf Trainersuche und ein Ferguson-Schützling hat die besten Karten.

Es wäre dann das sechste Mal(!), dass ein ehemaliger Spieler aus der erfolgreichen Dynastie der Red Devils als Trainer angeheuert wird. Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer, Ruud van Nistelrooy, aktuell Darren Fletcher und auch Michael Carrick.

Und genau Letzterer ist laut Fabrizio Romano nun der Auserkorene, der den Verein zumindest bis in den Sommer führen soll - und er hat auch Ja gesagt. Zur Wahl standen zuletzt Solskjaer, Fletcher und Carrick oder auch eine Kombination dieser Namen.

Warten auf Oliver Glasner?

Carrick war bereits als Co-Trainer von Solskjaer bei ManUnited und 2021 nach dessen Entlassung für drei Spiele (zwei Siege, ein Remis) im Amt. Zuletzt trainierte der ehemalige Mittelfeldspieler (464 SPiele für ManUnited) aber Middlesbrough in der Championship (2. Liga). Ein Punkteschnitt von 1,57 in 136 Spielen und das Tabellen-Mittelfeld standen zu Buche, ehe er entlassen wurde. Seither ist "Boro" auf Aufstiegskurs.

Der Trainermarkt ist aktuell rar gesät, weshalb United mit der langfristigen Bestellung bis zum Sommer warten möchte. Dann laufen unter anderem die Verträge von Oliver Glasner bei Crystal Palace oder Andoni Iraola bei Bournemouth aus. Womöglich kann sich aber auch der 44-jährige Carrick, wie einst Solskjaer, für einen langfristigen Verbleib in Position bringen.

