Paukenschlag: Ex-Weltmeister feiert Profi-Comeback

In den kommenden Tagen könnte es zu einem absoluten Fußball-Hammer in Spanien kommen. Ein ehemaliger Weltmeister und Ex-Barcelona-Star möchte noch in dieser Saison sein Profi-Comeback feiern.

Von 2006 bis 2015 dominierten die Stars des FC Barcelona den Weltfußball. Angeführt von Lionel Messi oder den spanischen Europa- und Weltmeistern Andrés Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Carles Puyol oder David Villa begeisterte die Truppe von Star-Coach Pep Guardiola alle Fußball-Liebhaber.

4 Champions-League-Titel, 9 spanische Meisterschaften, sechs Pokalsiege gab es in dieser Zeit. Mittlerweile neigen sich die Karrieren der letzten Spieler dieser goldenen Ära dem Ende zu. Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez und Sergio Busquets holten in der abgelaufenen Saison noch gemeinsam den Titel in der MLS mit Inter Miami. Letzterer gab schon bekannt, dass seine Zeit als Aktiver nun zu Ende ist.

Doch einer aus dieser unschlagbaren Barcelona-Epoche dürfte den Fußball-Ruhestand nicht so gefallen. Nach drei Jahren möchte er noch in diesem Jänner sein Profi-Comeback in Spanien feiern.

Klub-Besitzer will für seinen Verein spielen

Niemand Geringerer als Weltmeister Gerard Piqué plant sein großes Comeback. Wie RTVA berichtet, bereitet er sich darauf vor, nun für seinen eigenen Verein zu spielen. Im Dezember 2018 kaufte er sich beim FC Andorra ein, nun möchte er für sein Team selbst wieder die Schuhe schnüren.

Erst im vergangenen Mai wurde das neue Stadion im kleinen Staat in den Pyrenäen errichtet. In der 2. spanischen Liga liegt der Verein zum Jahreswechsel auf dem 13. Platz, selbst den Traum vom Aufstieg will der weltmeisterliche Besitzer nicht platzen lassen, allerdings erst in den kommenden Jahren.

Ob er dann immer noch als Spieler aktiv sein wird, ist allerdings fraglich.