Rassismusvorwurf gegen Trump: Vance verteidigt Präsident

"Der Präsident macht Witze und wir haben Spaß dabei"

US-Vizepräsident JD Vance hat Rassismusvorwürfe zu einem von Präsident Donald Trump verbreiteten Video abgeschmettert. "Ich finde das witzig", kommentierte Vance am Mittwoch (Ortszeit) ein von Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Video, das Trump vor dem Hintergrund des Budgetstreits in den USA in sozialen Medien gepostet hatte. "Der Präsident macht Witze und wir haben Spaß dabei", sagte Vance auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Auf dem Video ist Hakeem Jeffries, der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, mit Schnurrbart und einem buntem Sombrero auf dem Kopf zu sehen. Neben ihm wettert sein ebenfalls KI-generierter Parteikollege Chuck Schumer über die Demokraten. "Niemand mag die Demokraten mehr", heißt es, "sogar Latinos hassen uns". Hinterlegt ist das Video mit mexikanischer Mariachi-Musik.

Jeffries: Werden nicht wegen KI-Video einknicken

Jeffries bezeichnete das Video als rassistisch. "Herr Präsident, wenn Sie das nächste Mal etwas über mich zu sagen haben, verstecken Sie sich nicht hinter einem rassistischen und gefälschten KI-Video", sagte Jeffries am Dienstag während einer Rede im Kapitol. Am Mittwoch konterte er selbst mit einem KI-Video, in dem Vance mit aufgedunsenem Gesicht und langen lockigen Haaren zu sehen ist. "JD Vance glaubt, wir würden wegen eines Sombrero-Memes vor dem republikanischen Angriff auf das Gesundheitswesen einknicken", schrieb er. "Das wird nicht passieren, Bro."

Lesen Sie auch Musk ruft zum Widerstand gegen Trumps Gesetz auf "Widerliche Abscheulichkeit": Musk attackiert weiter Trumps Steuergesetz

Hintergrund des Schlagabtausches ist der Streit um den US-Haushalt. Seit Mittwoch ist ein Teil der Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. In der Praxis bedeutet dies, dass viele Bundesbehörden ihre Arbeit stark einschränken und nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen können. Beide Seiten machen sich gegenseitig für den "Shutdown" verantwortlich.

Bericht: Video spielte in Dauerschleife im Weißen Haus

"Ich verspreche Ihnen feierlich, dass die Sombrero-Memes aufhören werden, wenn Sie uns helfen, die Regierungsgeschäfte wieder aufzunehmen", sagte Vance weiter. Wie die "Washington Post" berichtet, wurde das KI-Video im Anschluss in Dauerschleife im Presseraum des Weißen Hauses abgespielt.