Britischer Ex-Soldat in Linz niedergestochen - Täter geschnappt

Mysteriöse Tat: Ein Ex-Soldat, der als Tourist Linz besuchte, wurde niedergestochen.

Nachdem am vergangenen Dienstag einem Briten am Linzer Hauptplatz mit einem Messer in die Schulter gestochen worden war, forschte die Polizei dazu am Freitag einen 25-Jährigen als Täter in Enns aus. Er wurde festgenommen, die Tatwaffe stellte man bei dem in Linz wohnhaften Mann sicher. Ein Motiv für seine Attacke konnte er nicht nennen. Er kam nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz in die Forensische Psychiatrie, berichtete die Polizei am Samstag.

Opfer war als britischer Soldat in Afghanistan

Was war geschehen? Nicht im Kampfeinsatz, sondern ausgerechnet beim Urlaub in der oberösterreichischen Landeshauptstadt erlitt der Brite (42, Afghanistan-Veteran) eine gefährliche Verletzung. Am Dienstag gegen 8.30 Uhr morgens war der Mann am Linzer Hauptplatz unterwegs, als ein Unbekannter auf ihn losging. Der Täter dürfte sich provoziert gefühlt haben, nachdem ihn der Brite wegen seiner spärlichen Bekleidung wohl etwas zu lange angesehen hatte. Prompt zückte der Mann ein Messer und stach es dem Kriegsveteranen im Vorbeigehen wortlos in die Schulter.

Täter lief in kurzer Hose herum

Dabei war es kein Wunder, dass der Unbekannte Blicke auf sich zog. Der etwa 1,70 Meter große Mann sei trotz winterlicher Temperaturen nur mit kurzer, schwarzer Hose und schwarzer Oberbekleidung unterwegs gewesen. Laut Beschreibung des Briten hatte der Messerstecher außerdem kurze Haare, einen schwarzen Vollbart sowie eine Tätowierung am rechten Unterschenkel.