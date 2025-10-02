Alles zu oe24VIP
© Getty

Neue Wende

Ukraine-Hammer: Trump erfüllt Selenskyj wichtigen Wunsch

02.10.25, 06:14
Teilen

Die USA wollen der Ukraine nun Geheimdienstinfos für Raketenangriffe liefern 

Die USA wollen die Ukraine laut einem Medienbericht mit Geheimdienstinformationen für Angriffe mit Langstreckenraketen auf die russische Energieinfrastruktur unterstützen. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwäge außerdem, Kiew leistungsstarke Waffen zu liefern, die weitere Ziele in Russland in Reichweite bringen könnten.

Dem Bericht zufolge bitten US-Regierungsvertreter die NATO-Verbündeten um eine ähnliche Unterstützung. Mit den zusätzlichen Daten könnte das ukrainische Militär seine Angriffe auf Raffinerien, Pipelines und Energieanlagen noch zielgerichteter ausführen. Die Folgen der Angriffe sind bereits für Teile der russischen Bevölkerung spürbar: So kam es unter anderem zu langen Schlangen an Tankstellen.

2.000 Kilometer

Sollte Washington zudem Marschflugkörper wie Tomahawk oder Barracuda liefern, könnte die Ukraine Ziele bis zu rund 2.000 Kilometer von der Grenze entfernt ins Visier nehmen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte nach Medienberichten zuletzt bereits um Tomahawk-Marschflugkörper gebeten. Die Vereinigten Staaten hatten zuvor die Einsatzreichweite der vorhandenen ATACMS-Systeme eingeschränkt, sodass deren Einsätze bisher einer Genehmigung durch das Pentagon bedürfen.

Fast täglich wird über Einsätze ukrainischer Drohnen gegen russische Einrichtungen berichtet; zuletzt griffen ukrainische Kräfte laut Berichten eine große Raffinerie in Jaroslawl an.

