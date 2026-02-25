4:1! Bergamo schießt Dortmund die Lichter aus

Atalanta Bergamo dreht das Hinspiel-2:0 im Play-off-Kracher gegen Borussia Dortmund und steht nach einem 4:1-Heimsieg (Gesamtscore 4:3) im Achtelfinale der Champions League.

Während Inter (gegen Bodö/Glimt) sensationell draußen ist und Juventus nach dem 2:5 bei Galatasaray Istanbul vor dem Aus stand, war Atalanta mit einem beherzten Auftritt am Mittwoch-Vorabend drauf und dran, Italiens CL-Ehre zu retten.

Atalanta legt mit Vollgas los und geht bereits in der 5. Minute durch Scamacca in Führung. Dortmund (ohne Sabitzer) hat in der ersten Hälfte keine Antwort und kassiert wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff noch ein Tor: Nach kurzer Abwehr von BVB-Goalie Kobel zieht Zappacosta aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (45.), wobei der Ball von Bensebaini unhaltbar abgefälscht wurde.

Dortmund schöpfte noch einmal Hoffnung

Nach Seitenwechsel kommt Dortmund zu Chancen, nützt diese aber nicht und ist nach einem herrlichen Kopfballtreffer von Mario Pasalic 0:3 hinten (57.).

Doch die Mannschaft von Niko Kovac gibt nicht auf. Nach einer verstolperten "Hundertprozentigen" von Superknipser Guirassy bringt Adeyemi die Dortmunder mit einem Traumtor zum 1:3 ins Spiel zurück (75).

In der Nachspielzeit geht Dortmunds Bensebaini seinen Gegenspieler im Strafraum im Kung-Fu-Stil an: Nach VAR-Check entscheidet der Schiri auf Elfmeter, den Samardzic verwandelt (90.+8) 4:1 und Achtelfinal-Einzug für Bergamo. Neben GelbRot für "Bösewicht" Bensebaini sieht auch noch Schlotterbeck auf der Ersatzbank Rot.

Achtelfinal-Gegner ist entweder Arsenal oder Bayern München - die Auslosung steigt am Freitag.